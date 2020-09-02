新版台灣護照封面設計出爐　國民黨痛批將「ROC」縮小到幾乎消失

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）行政院今（2）日公佈新版台灣護照封面設計樣式，將「TAIWAN」字體放大並大幅縮小「REPUBLIC OF CHINA」，對此中國國民黨批評，將「REPUBLIC OF CHINA」縮小到變「裝飾圖案」不僅顯示政府意識形態，更質疑有矮化國格的爭議。

行政院今早召開記者會，由外交部長吳釗燮與領事事務局局長葉非比說明新版護照封面的設計，包括保留現行版本的元素與架構、放大「TAIWAN」字樣，並將「REPUBLIC OF CHINA」CHINA」縮小並環繞於國徽外圈等。

吳釗燮表示，為避免台灣護照遭誤認為中國護照，影響台灣人旅外權益及便利性，行政部門依據立法院7月份通過的決議，著手新版護照封面設計的作業，以進一步提升台灣護照之「台灣」與「TAIWAN」辨識度，以維護國人尊嚴，並確保國際旅行之便利與安全。

國民黨稍後透過新聞稿批評，民進黨政府將我國正式英文國名「縮小到幾乎消失」、「成為不用放大鏡幾乎無法辨認的『裝飾圖案』」，並質疑「如此改版反而失去了讓中華民國走進國際、彰顯國家的機會，衍生自我矮化爭議，不知其必要性何在？」

國民黨認為，我國現行的護照已加註「TAIWAN」，且兩岸的護照顏色完全不同，外國混淆兩者的機會不大，如果外交部擔心此名稱可能與對岸的名稱混淆，應全力向各國解釋兩者之差異，增進國際社會對「REPUBLIC OF CHINA」的認識，僅模糊地稱國際社會可能將兩岸護照搞混就要更動護照封面的樣式，很難不讓人認為這是政府出於意識形態及政治考量。

時代力量立法院黨團則表示，無法接受保留與國民黨黨徽高度相似的國徽，下會期將提案修法，將國徽改為更有台灣意象的圖樣。

儘管時力黨團肯定新版護照封面將「TAIWAN」字樣放大，提升我國護照辨識度，但也對保留「REPUBLIC OF CHINA」CHINA」的決定提出質疑，指出國際民航組織（International Civil Aviation Organization）只規定資料頁要放正式國名，並不包括護照封面。

台灣基進也透過聲明表示無法認同新版護照封面仍鑲嵌與「國民黨黨徽相似的標誌」。台灣基進質疑，我國《護照條例》並無護照封面須放上國徽的規定，在台灣推行轉型正義的當下，「象徵台灣遭到威權壓迫的國徽持續存在， 真的沒有比較好，希望行政院拿出最大誠意回應民意。」

台灣基進認為，修改護照封面設計是為了讓台灣意象更為明顯，但最根本的問題仍是現有國名與國徽不符合民意對台灣主權的共識；台灣基進也呼籲，應讓台灣基進唯一一席的立法委員陳柏惟進入立院即將召開的修憲委員會，根本性地推動國名與國徽的議題。