限時13天！台灣廢電池回收加碼　7-11、全家、家樂福「0.5公斤換11元」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）廢乾電池加碼回收活動又來了！環保署鼓勵民眾回收廢乾電池，再次祭出限時「全民綠生活電池加碼收」活動，於全台9600個據點，可享合作企業提供的「0.5公斤11元」加碼回饋，回收越多，回饋越多。

環保署回收基管會執秘顏旭明表示，目前我國每年約使用乾電池1萬1千公噸，但獲得回收約4千公噸，回收率穩定維持在4成左右，仍有部分乾電池尚未進入回收體系中。

由於廢乾電池含有可回收再利用的鐵、錳、鋅等金屬，若妥善回收，可回到產業製程循環再利用；但若任意棄置，將造成資源浪費，甚至污染環境。

顏旭明更提醒，電池在高耗電電器用品中無法使用時，並非真的沒電可用了，民眾還可以先「降階使用」，換到鬧鐘、遙控器等用電量較小的繼續使用，殘餘電力也不浪費，但這麼做仍不能算是真正的物盡其用，因為這些廢乾電池所含有的貴重金屬，應該要回收再利用。

環保署表示，統一超商、全家便利商店及家樂福平時已有回收廢乾電池折抵消費或兌換現金活動，為響應環保，今年更一起參與此次加碼活動，民眾只要在9月9日至22日活動期間，拿0.5公斤的廢乾電池到統一超商及全家便利商店，就可以折抵當次購物消費11元，菸酒與代收代售服務除外。家樂福所屬量販店及超市更可以在服務台直接兌換11元現金，且不需登記個人資料。

活動期間之外，除了便利商店、量販店及超市之外，一般民眾熟知的清潔隊資源回收車、村里資源回收站，還有販售乾電池的連鎖藥妝店、無線通訊器材行及攝影器材行等販售點，也都有常態協助回收廢乾電池，廢乾電池回收管道其實相當多元。

環保署呼籲民眾把握加碼活動期間，把家裡不要的廢乾電池一起清出回收，除了可以加碼回收享回饋之外，更珍惜地球資源，也能把居家環境做個整頓，一起實地踐行全民綠生活、環保愛地球理念。