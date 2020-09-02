【美豬美牛進口】彰化豬農赴縣府陳情、擬北上抗議　雲林縣「堅持瘦肉精零檢出」

彰化縣養豬協會2日到彰化縣政府陳情，希望彰化縣長王惠美（前中）、國民黨立委謝衣(鳳)（前右）轉交陳情書給行政院農委會。（民眾提供）中央社... 彰化縣養豬協會2日到彰化縣政府陳情，希望彰化縣長王惠美（前中）、國民黨立委謝衣(鳳)（前右）轉交陳情書給行政院農委會。（民眾提供）中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）雲林縣長張麗善今天(2日) 指出，為保障豬農，維護國人健康，雲林縣堅決反對含瘦肉精美豬進口，堅持瘦肉精含量零檢出，並將核發零檢出豬場認證標章，鼓勵業者堅持零檢出標準。

雲林縣是養豬大縣，現養約156萬頭，占全國近30%，年產值高達新台幣200多億元。而彰化縣每年養豬約75萬頭，年產值新台幣百億元。

彰化豬農今天到彰化縣政府陳情指出，政府犧牲豬農權益，讓含瘦肉精的美國豬肉進口鬆綁，堅決反對，更不排除北上陳情抗議。

美豬、美牛放寬進口，引發爭議。彰化縣養豬協會今天到彰化縣政府陳情，盼中央傾聽基層豬農聲音，陳情者拉起紅布條，表明堅決反對含瘦肉精的美國豬肉進口、捍衛豬農權益、守護國人健康等立場，也提交陳情書請彰化縣長王惠美、中國國民黨立委謝衣鳯轉交農委會。

彰化縣養豬協會理事長廖學良表示，協會立場是堅決反對美豬進口，萊克多巴胺等瘦肉精殘留量若超標，肉品、內臟吃下肚有損健康，人民健康被犧牲，養豬戶權益也會受損，所以協會與業者立場一致堅持反對美豬進口，也堅持用藥零檢出，更不排除北上陳情抗議。

彰化縣長王惠美指出，進口含瘦肉精的美豬是背離豬農，也危害民眾健康，瘦肉精如果能吃進肚，當年民主進步黨在反對什麼？如果瘦肉精對人體真的沒影響，為何台灣養豬業者不能用？又為何教育部也發函各校營養午餐採用國產豬肉？如果說是用貿易交換，又換到什麼？

王惠美表示，彰化有600多個養豬場，1年養有75萬頭豬，年產值約107億元，呼籲消費者支持在地豬農、守護自身健康，多食用彰化的健康豬，她會將養豬協會及豬農的陳情，反映給中央。

中國國民黨立委謝衣鳯指出，彰化最出名小吃有肉圓、爌肉飯等，食材都是豬肉，因沒有瘦肉精美豬，大家吃得很安心，政府一定要傾聽民眾聲音。

她說，許多民眾不希望開放含瘦肉精美豬進口，進口鬆綁對養豬戶來說更是情何以堪，執政者要再好好思量政策，不是丟出一個「為了台灣國際地位」而開放瘦肉精美豬進口。

雲林縣長張麗善2日則表示，雲林縣是養豬大縣，養豬戶高達1200多戶，現養頭數約156萬頭，占全國近30%，年產值高達新台幣200多億元，中央政府未與養豬產業充分溝通就宣布開放含瘦肉精的美豬進口，勢必對豬農生計造成嚴重衝擊。

張麗善指出，豬農生計很重要，全民健康更重要，台灣一直以來堅持瘦肉精含量零檢出，目前世界各國禁用仍是主流，如今中央政府為求貿易外交，竟開放含瘦肉精的美國豬肉進口，實在讓人不解、遺憾與氣憤。

雲林縣政府衛生局表示，為保障民眾健康及食的安全，將對肉品加工業、賣場、餐飲業、夜市等業別加強稽查抽驗，若業者的肉品檢出瘦肉精，將立即發布業者名單並依「雲林縣食品安全衛生管理自治條例」及「食品安全衛生管理法」規定開罰。

雲林縣政府農業處指出，將加強養豬場的瘦肉精檢驗，將核發零檢出豬場認證標章，鼓勵業者堅持零檢出標準，並建立雲林良品豬肉品牌。

至於雲林縣內校園營養午餐與長青食堂膳食，雲林縣政府表示，依舊堅持瘦肉精含量零檢出，在地食材在地使用，有疑慮的食材堅決不用。