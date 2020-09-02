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【美豬美牛進口】彰化豬農赴縣府陳情、擬北上抗議　雲林縣「堅持瘦肉精零檢出」

彰化豬農2日到彰化縣政府陳情指出，政府犧牲豬農權益，讓含瘦肉精的美國豬肉進口鬆綁，堅決反對，更不排除北上陳情抗議。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/02 16:56
彰化縣養豬協會2日到彰化縣政府陳情，希望彰化縣長王惠美（前中）、國民黨立委謝衣(鳳)（前右）轉交陳情書給行政院農委會。（民眾提供）中央社...

彰化縣養豬協會2日到彰化縣政府陳情，希望彰化縣長王惠美（前中）、國民黨立委謝衣(鳳)（前右）轉交陳情書給行政院農委會。（民眾提供）中央社...

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）雲林縣長張麗善今天(2日) 指出，為保障豬農，維護國人健康，雲林縣堅決反對含瘦肉精美豬進口，堅持瘦肉精含量零檢出，並將核發零檢出豬場認證標章，鼓勵業者堅持零檢出標準。

雲林縣是養豬大縣，現養約156萬頭，占全國近30%，年產值高達新台幣200多億元。而彰化縣每年養豬約75萬頭，年產值新台幣百億元

彰化豬農今天到彰化縣政府陳情指出，政府犧牲豬農權益，讓含瘦肉精的美國豬肉進口鬆綁，堅決反對，更不排除北上陳情抗議。

美豬、美牛放寬進口，引發爭議。彰化縣養豬協會今天到彰化縣政府陳情，盼中央傾聽基層豬農聲音，陳情者拉起紅布條，表明堅決反對含瘦肉精的美國豬肉進口、捍衛豬農權益、守護國人健康等立場，也提交陳情書請彰化縣長王惠美、中國國民黨立委謝衣鳯轉交農委會。

彰化縣養豬協會理事長廖學良表示，協會立場是堅決反對美豬進口，萊克多巴胺等瘦肉精殘留量若超標，肉品、內臟吃下肚有損健康，人民健康被犧牲，養豬戶權益也會受損，所以協會與業者立場一致堅持反對美豬進口，也堅持用藥零檢出，更不排除北上陳情抗議。

彰化縣長王惠美指出，進口含瘦肉精的美豬是背離豬農，也危害民眾健康瘦肉精如果能吃進肚，當年民主進步黨在反對什麼？如果瘦肉精對人體真的沒影響，為何台灣養豬業者不能用？又為何教育部也發函各校營養午餐採用國產豬肉？如果說是用貿易交換，又換到什麼？

王惠美表示，彰化有600多個養豬場，1年養有75萬頭豬，年產值約107億元，呼籲消費者支持在地豬農、守護自身健康，多食用彰化的健康豬，她會將養豬協會及豬農的陳情，反映給中央。

中國國民黨立委謝衣鳯指出，彰化最出名小吃有肉圓、爌肉飯等，食材都是豬肉，因沒有瘦肉精美豬，大家吃得很安心，政府一定要傾聽民眾聲音。

她說，許多民眾不希望開放含瘦肉精美豬進口，進口鬆綁對養豬戶來說更是情何以堪，執政者要再好好思量政策，不是丟出一個「為了台灣國際地位」而開放瘦肉精美豬進口。

雲林縣長張麗善2日則表示，雲林縣是養豬大縣，養豬戶高達1200多戶，現養頭數約156萬頭，占全國近30%，年產值高達新台幣200多億元中央政府未與養豬產業充分溝通就宣布開放含瘦肉精的美豬進口，勢必對豬農生計造成嚴重衝擊。

張麗善指出，豬農生計很重要，全民健康更重要，台灣一直以來堅持瘦肉精含量零檢出，目前世界各國禁用仍是主流，如今中央政府為求貿易外交，竟開放含瘦肉精的美國豬肉進口，實在讓人不解、遺憾與氣憤。

雲林縣政府衛生局表示，為保障民眾健康及食的安全，將對肉品加工業、賣場、餐飲業、夜市等業別加強稽查抽驗，若業者的肉品檢出瘦肉精，將立即發布業者名單並依「雲林縣食品安全衛生管理自治條例」及「食品安全衛生管理法」規定開罰。

雲林縣政府農業處指出，將加強養豬場的瘦肉精檢驗，將核發零檢出豬場認證標章，鼓勵業者堅持零檢出標準，並建立雲林良品豬肉品牌。

至於雲林縣內校園營養午餐與長青食堂膳食，雲林縣政府表示，依舊堅持瘦肉精含量零檢出，在地食材在地使用，有疑慮的食材堅決不用。
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