發掘感人影音故事 2021第五屆台北金鵰微電影展線上報名開始嘍

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台灣永續能源研究基金會辦理的「第五屆台北金鵰微電影展」，今年將遴選出「十大永續微電影」、「年度最佳影片」、「最佳環境資源」、「最佳社會共融」、「最佳經營治理」等最佳獎項，主辦單位期盼和往年一樣，從中發掘台灣企業組織推動永續發展的感人影音故事，活動自即日起開放報名。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，近年製作「微電影」，已成為企業、政府機關、公益組織間風行的行銷方式，許多有趣的微電影，在社會上也掀起一波波話題。

金鵰影展歷屆以來皆於獎項中設立ESG面項之最佳獎項，期許組織推展永續之時更要考量與大眾的溝通模式，讓社會可以看見組織在環境永續(E)、社會公益與福祉(S)及公司治理(G)三大面向的努力，透過微電影將綠色品牌形象深植人心，另可上網搜尋第四屆台北金鵰微電影線上影展，重溫優秀獲獎作品。



「2020第四屆台北金鵰微電影展」合照。(照片來源：台灣永續能源研究基金會提供)

台北金鵰微電影展歷年已累積49家企業、111部微電影參加，國內企業爭相呼應，參賽產業類別更是除了「以人為本」的服務業、金融業，擴展到電子業、製造業，甚至是醫療業。期許未來有更多產業利用多元的溝通方式與媒介，呈現單位的永續創新能量。

「2021第五屆台北金鵰微電影展」自即日起至11月27日開放線上報名登記，參賽作品不限題材、表達方式，只要符合企業社會責任、永續發展目標(SDGs)之精神即可參加，歡迎各企業、大學、機關、NPO (非營利組織) 踴躍報名，展現組織在企業永續議題的決心與實踐力。詳細活動資訊請見官方網站(https://tge.taise.org.tw/)。