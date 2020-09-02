台灣「時尚老人」林經甫實踐斷捨離哲學　文化部長見證畢生珍藏戲偶捐贈台博館

林經甫收藏偶戲文物捐贈儀式於1日納豆劇場舉行，左起：林經甫，李永得，洪世佑(圖/台灣英文新聞) 林經甫收藏偶戲文物捐贈儀式於1日納豆劇場舉行，左起：林經甫，李永得，洪世佑(圖/台灣英文新聞)

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣偶戲藏家「時尚老人」林經甫秉持「斷、捨、離」哲學，割愛收藏多年的珍貴戲偶，其收藏橫跨歐洲、美洲及亞洲各地，以及，已於１日全數捐贈給國立台灣博物館，並在文化部長李永得見證下完成捐贈儀式，日後將於台博館體系新址展出。

林經甫收藏的偶戲文物（Dr. Lin’s Collection）始於台灣，擴及印尼、泰國、印度、非洲及歐洲等地，包含台灣行政院文化獎得主陳錫煌及已故布袋戲大師王炎曾使用過的戲偶，可稱是台灣與亞洲偶戲文化的「珠寶盒」，在偶戲專家羅斌博士協助之下，有系統地從多元文化觀點與民族學視角進行蒐藏，為使多年收藏能有更妥善的維護管理，萬餘件偶戲文物全數捐贈予國立台灣博物館（簡稱台博館）典藏，替他們找到好的家。

文化部長李永得表示，對藏家而言，收藏不是投入多少金錢，而是投入心思跟專注力，到各個國家尋找文化遺產，目的是保留戲曲文化，林經甫縱然萬般不捨，但為了以後的維護典藏，決定捐贈台博館，博物館以後一定跟對待自己孩子般用心對待典藏，遠流出版社也會出專書紀錄。



林經甫(圖/台灣英文新聞)

林經甫提及，遠流董事長王榮文曾問他，「什麼時候才開始捨得捐贈？」這跟他推動「時尚老人」有關，是時候實踐「斷捨離」概念，今天「捐贈」像是丟一個球，希望後來有人響應。

在豐富的收藏品中，不乏動人故事，其中，有已故布袋戲大師王炎使用多年，流落海外輾轉返鄉的戲台，林經甫分享，戲台回到台灣時，他邀請王炎來看，那時候王炎已經失明，但當他開始摸並確實那就是他的戲台，當時只能用「淚奔」形容。

此外，世界上最大的美術出版社－倫敦Thames & Hudson，也肯定該收藏的重要性，並於2009年在全世界發行圖錄Asian Theatre Puppets。

台博館館長洪世佑，未來兩年將進行整飭及詮釋計畫，包含典藏庫放的調整，將花費約兩千萬，另外正在跟土地銀行談本館對面的三井舊辦公室，若合作談成將成為戲偶常設展地點。



林經甫捐贈畢生收藏，左下為1950年越南水魁儡(圖/台灣英文新聞)