布局非洲新金磚研討會 史瓦帝尼在台灣留學生分享學習經驗

中州科大史瓦帝尼籍馬力辰同學(左1)於研討會上分享學習經驗(翻攝自中州科技大學網站) 中州科大史瓦帝尼籍馬力辰同學(左1)於研討會上分享學習經驗(翻攝自中州科技大學網站)

由外交部指導、中華民國國際經濟合作協會主辦的「布局非洲新金磚系列Ⅰ－臺商與非洲留臺學生共享經貿商機」研討會，日前於香格里拉臺北遠東國際大飯店舉行，外交部國經司長蔡允中及國經協會副理事長孫杰夫於開幕致詞。

外國代表包括：索馬利蘭駐臺代表穆姆德（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）、南非聯絡辦事處代表麥哲培（Robert Seraki Matsebe）和史瓦帝尼王國大使館經貿投資處處長葉衛綺等人發表演講，中州科技大學史瓦帝尼外籍生馬力辰則應邀上臺分享在臺灣的就學經驗。

研討會安排政治大學國際關係中心教授嚴震生介紹非洲政經、投資環境及獎勵投資措施，並邀集多位擁有豐富非洲投資經驗的臺灣企業代表出席，包括世界臺商總會名譽總會長游萬豐、南緯實業副董事長姚萬貴、迦納臺商會長周森林等人與會分享經驗，加上來自史瓦帝尼、南非、奈及利亞、衣索比亞、埃及、肯亞、烏干達及馬拉威等多國留學生，計有90多位臺灣商人和70多位非洲學生與會，並有5位非洲學生上臺分享學習經驗。

中州科技大學(CCUT)接獲主辦單位的邀請，推薦餐旅商務行銷系史瓦帝尼籍馬力辰同學進行學習經驗分享，馬力辰表示，自己目前正在中州科技大學就讀餐旅商務行銷系三年級，學習行銷企畫、市場開拓和行銷通路管理，學校教導許多相關技能及輔導考取相關證照。

馬力辰說，作為一名行銷與流通專業的學生，行銷市場目的是在於滿足客戶需求的同時，公司獲得令人滿意的利潤。

因為我的國家非常需要建構行銷物流相關產業，如果我們可以申請成為臺灣投資者的訓練人才，那麼畢業回母國就可以順利銜接公司工作，並且投資者不必花錢，從臺灣請來整個專家團隊，因為我們就是投資者所需的人才。

在我們雙方國家的公司建立良好的聯繫，並且在臺灣有很多的史瓦帝尼學生，正在學校學習不同的技能，對回國後學生的職業發展大為提升。

馬力辰同學當天的表現讓許多臺商們相當讚賞，中州科技大學國際交流中心李淑玲主任表示，非常肯定馬力辰同學的努力，也期待未來有更多的學生，能如他一樣站上機會的舞臺，在許多成功人士面前展現自己的能力。（新聞轉載自新住民全球新聞網）