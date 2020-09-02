陳時中登GQ時尚雜誌封面、顛覆眾人印象　部分網友不買帳：「賣鬧啊」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）衛福部長陳時中登上時尚雜誌 GQ 九月新刊封面，黑框眼鏡加上多套風衣穿搭，與平常擔任疫情中心指揮官「硬漢」形象截然不同。不少網友稱讚「拍得很帥」，但也有網友因為近日決定開放美豬美牛進口爭議的影響，不太埋單。

時尚雜誌GQ在9月1日釋出陳時中專訪內容，搭配數張他身穿名牌風衣搭配高領衫，並戴上黑框眼鏡的沙龍照，讓不少人眼睛為之一亮。

有不少網友在GQ社群網站留言：

「拍得好帥」 「怎麼有一種日劇感哈哈哈」 「韓星欸！」 「跪求眼鏡品牌」

但也有抱怨美豬美牛政策的網友，氣呼呼地說：

「背景應該放萊克多巴胺才能襯托出陳部長的帥」 「還有空拍這個？」 「賣鬧啊」 「用台灣人健康換國際地位的台灣之光，94讚。」

中央社報導，陳時中在GQ專訪中回應全球防疫模範國家領導人都是女性時表示，防疫是長期抗戰，很難說女性領導一定比較成功。但他的觀察是，女性比男性多一些細心、耐心，女性領導者有這2種特質，決策之後態度也很堅毅，願意好好地執行。很多國家產生混亂，就是後者出了問題。

觀察其他國家的情況，陳時中發現，控制疫情的關鍵是政策不能混亂與搖擺。其實很多方式都能成功，問題是施政者夠不夠堅定。

在這次專訪中，陳時中也提到自己的家庭生活。他表示，他犧牲很多跟家人相處的時間，但心裡沒有遺憾，因為他太太支持他。夫妻之所以是夫妻，正是彼此看到彼此想要的，也了解。

談到當代兩性關係，陳時中說，現在男人跟以前最不一樣的地方是對待女性的方式，以及夫妻相處。男性對女性要多一些尊重，打從心裡尊重，不是純粹照顧，而是尊重她是個有想法的個體。

陳時中分享，他太太是個大提琴家，對他影響很大。國慶晚會時，邀請函上面是寫部長與部長夫人，他太太抱怨難道她沒有名字嗎？他就跟相關人士反映。他也從兩個兒子身上看到新一代男人其實有更多不一樣的地方。

陳時中表示，他的大兒子是醫生，很愛老婆又疼小孩，願意花很多時間帶小孩，比他更重視跟小孩子的溝通，雖然他覺得自己以前算做得不錯了；二兒子則學設計，比他更熱情，也更願意替別人著想，他覺得這樣很好。

他指出: 「其實我一直很想多做一點事，參與公共事務來影響台灣。」同時強調自己是個很願意修正自己決策的人，