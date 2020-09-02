陳時中登GQ時尚雜誌封面、顛覆眾人印象　部分網友不買帳：「賣鬧啊」

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）衛福部長陳時中登上時尚雜誌 GQ 九月新刊封面，黑框眼鏡加上多套風衣穿搭，與平常擔任疫情中心指揮官「硬漢」形象截然不同。不少網友稱讚「拍得很帥」，但也有網友因為近日決定開放美豬美牛進口爭議的影響，不太埋單。
時尚雜誌GQ在9月1日釋出陳時中專訪內容，搭配數張他身穿名牌風衣搭配高領衫，並戴上黑框眼鏡的沙龍照，讓不少人眼睛為之一亮。
有不少網友在GQ社群網站留言：
「拍得好帥」
「怎麼有一種日劇感哈哈哈」
「韓星欸！」
「跪求眼鏡品牌」
但也有抱怨美豬美牛政策的網友，氣呼呼地說：
「背景應該放萊克多巴胺才能襯托出陳部長的帥」
「還有空拍這個？」
「賣鬧啊」
「用台灣人健康換國際地位的台灣之光，94讚。」
中央社報導，陳時中在GQ專訪中回應全球防疫模範國家領導人都是女性時表示，防疫是長期抗戰，很難說女性領導一定比較成功。但他的觀察是，女性比男性多一些細心、耐心，女性領導者有這2種特質，決策之後態度也很堅毅，願意好好地執行。很多國家產生混亂，就是後者出了問題。
觀察其他國家的情況，陳時中發現，控制疫情的關鍵是政策不能混亂與搖擺。其實很多方式都能成功，問題是施政者夠不夠堅定。
在這次專訪中，陳時中也提到自己的家庭生活。他表示，他犧牲很多跟家人相處的時間，但心裡沒有遺憾，因為他太太支持他。夫妻之所以是夫妻，正是彼此看到彼此想要的，也了解。
談到當代兩性關係，陳時中說，現在男人跟以前最不一樣的地方是對待女性的方式，以及夫妻相處。男性對女性要多一些尊重，打從心裡尊重，不是純粹照顧，而是尊重她是個有想法的個體。
陳時中分享，他太太是個大提琴家，對他影響很大。國慶晚會時，邀請函上面是寫部長與部長夫人，他太太抱怨難道她沒有名字嗎？他就跟相關人士反映。他也從兩個兒子身上看到新一代男人其實有更多不一樣的地方。
陳時中表示，他的大兒子是醫生，很愛老婆又疼小孩，願意花很多時間帶小孩，比他更重視跟小孩子的溝通，雖然他覺得自己以前算做得不錯了；二兒子則學設計，比他更熱情，也更願意替別人著想，他覺得這樣很好。
他指出: 「其實我一直很想多做一點事，參與公共事務來影響台灣。」同時強調自己是個很願意修正自己決策的人，
「不會是下了命令就一定要推，比傳統做法多一些彈性，發現自己有錯時，當下立刻調整，反而可以得到更好的成果。」
在新冠肺炎改變全球一切運作模式的當下，身處台灣的你我下一步該怎麼走？有請阿中部長親自說分明。 #陳時中 #GQ封面人物由 GQ Taiwan 發佈於 2020年9月1日 星期二