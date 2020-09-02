新版台灣護照放大「TAIWAN」增辨識度　預計2021年1月發行

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）行政院今（2）日公佈新版台灣護照封面設計樣式，其中「TAIWAN」字體放大並置於國徽下方，而「REPUBLIC OF CHINA」則縮小並環繞於國徽外圈；新版護照預計於2021年1月正式發行。

行政院今早召開記者會，由外交部長吳釗燮與領事事務局局長葉非比說明新版護照設計樣式。吳釗燮表示，新版護照的封面設計強調變動最小，保留現行版本的元素與架構，為凸顯台灣字樣並強化辨識度，新版護照放大「TAIWAN」字樣並將「TAIWAN」 及「PASSPORT」字樣緊鄰排列，強調為「台灣的護照」，清楚且容易辨別。

行政院2日召開記者會公布新版台灣護照設計（照片來源：行政院提供）

根據吳釗燮，新版護照封面將英文正式國名 「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈的配置，增添設計感，也提升及強化我國護照的辨識度。

吳釗燮提及，在中英文正式國名部分，世界各國的護照封面無論使用哪一種語言，都會登載正式國名或簡稱，且國際民航組織（International Civil Aviation Organization）也規定護照資料頁應登載正式國名，因此我國新版護照封面仍維持登載「中華民國」與「REPUBLIC OF CHINA」，使封面和內頁一致。

另外，吳釗燮表示，國徽的部分，護照封面鑲嵌國徽是世界各國普遍的做法，有超過九成的國家護照封面含有國徽圖樣。

提及護照封面改版的原因，吳釗燮指出，今年1月新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情爆發以來，許多國家對入境審查更加嚴格，「有一些國人在海外被誤解為來自中國，也因此受到不必要的待遇，我想這些都見諸媒體」。

吳釗燮表示，為避免台灣護照遭誤認為中國護照，影響台灣人旅外權益及便利性，立法院在7月下旬投票通過決議，要求行政部門研擬具體作法，進一步提升台灣護照之「台灣」、「TAIWAN」辨識度，以維護國人尊嚴，並確保國際旅行之便利與安全；外交部近日已將新版護照封面設計報請行政院核定。

根據外交部，我國新版護照預計於2021年1月發行，除考量印製流程及安全存量外，外交部也需通知國際航空運輸協會（International Air Transport Association）、各國政府、機場港口海關、移民局等相關機關，以及航空公司等，並寄送新版護照封面樣本。

對於已持有護照的民眾可以繼續使用原有護照至效期截止，倘若民眾想提前申請換發新版護照，也可以向外交部領事事務局及各辦事處申請。

現行台灣護照封面（左）與新版護照封面（照片來源：台灣英文新聞）