台灣移民署邀企業主加入防制人口販運行列 展現高「企」魄！

英國講者Luke de Pulford是Arise基金會執行長，他建議企業應從道德招聘做起，除確保招聘透明外，更應僱用公平、薪資公平、資方... 英國講者Luke de Pulford是Arise基金會執行長，他建議企業應從道德招聘做起，除確保招聘透明外，更應僱用公平、薪資公平、資方不撒謊、不誤導，確保員工可行使應有的權利。（圖/ 移民署）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）我國移民署在9月1、2日舉辦防制人口販運國際工作坊研討會，今(2)日進入第2天，來自英國Arise基金會執行長Luke De Pulford跨海視訊開場呼籲，政府打擊人口販運固然重要，但企業落實社會責任，應自「道德招聘」做起，溯源確保產品無涉勞力剝削，才是有氣魄地協助政府打擊人口販運。

移民署說明，Luke於2015年1名慈善家共同創立了Arise基金會，並擔任執行長一職。因Arise長期致力於在前線支持反對現代奴隸制和人口販運工作，英國前首相德蕾莎．梅伊（Theresa May）於2018年特別感謝Arise的工作對現代廢奴運動的積極貢獻。

今年因為疫情因素，Arise以視訊表達對臺灣防制人口販運的支持，並建議企業應從道德招聘做起，除確保招聘透明外，更應僱用公平、薪資公平、資方不撒謊、不誤導，確保員工可行使應有的權利。

接續Luke執行長發表的KPMG安侯永續發展顧問股份有限公司董事總經理黃正忠、綠色和平陳珮瑜專案主任，以及英國環境正義邱邵琪專案主任，均輪番強調近年來企業社會責任扮演角色日趨重要，除環保議題外，勞工人權也是企業永續經營關注的重要課題，只要產品能認證不涉勞力剝削，產品來源透明、產品製造過程不涉環境及勞工人權危害，不僅企業形象正面提升，我國防制人口販運應可邁向新的里程。

移民署署長邱豐光表示，國際組織或重要先進國家陸續發布與企業人權相關的法令框架，如聯合國企業與人權指導原則、歐盟非財務資訊揭露指引、美國加州供應鍊透明度法、英國與澳洲的現代奴役法等，均不斷強化企業社會應盡的義務或責任。

2019年美國發起「防制強制勞動合作倡議」，增強禁止全球涉及強制勞動產品(如農漁業、勞力密集、甚至高科技產品)進口美國的力道。歡迎各大企業自我檢視所屬與供應商員工之招聘過程，以及產品的供應鏈來源是否透明與維護勞工人權，齊力防制人口販運。