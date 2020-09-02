在餐桌上環遊世界! 台灣新住民用異國飲食交朋友

（台灣英文新聞/ 綜合報導）為拉近市民與新住民的距離，減少彼此的想像與偏見，高雄市社會局鳳山「新住民家庭服務中心」自9月13日起，規劃推出6堂「餐桌上的飲食」系列課程，特邀請來自越南、俄羅斯、印尼、柬埔寨、尼泊爾與中國內蒙古等國家的新住民，來與市民分享「越式美味炸春捲」、「傳統俄羅斯布林餅」、「羊肉汆麵」等家鄉料理與文化，透過料理來認識不同國家的文化與生活故事。

蒙古人一定會騎馬、住蒙古包嗎？你吃過很像可麗餅的俄羅斯布林餅嗎？

來自尼泊爾的柯沃靼，與太太在尼泊爾相識相戀，來台生活已經15年。沃靼說在台灣想要吃到道地的家鄉味可不簡單，這次他就準備了在台灣難得一見的尼泊爾料理，也是沃靼與家人最喜歡的尼泊爾馬鈴薯沙拉與烤肉。

來自中國內蒙古的王芳說，許多人對於內蒙古總帶著好奇的眼光，她希望分享她的生活文化之外，也會教大家做最喜歡日常料理-羊肉汆麵，可以嚐到鮮美的羊肉。還有來自柬埔寨的閤芸，透過柬埔寨料理方法，教大家做出不苦的家常柬式苦瓜封及甜點，讓大小朋友重新愛上苦瓜料理。

高雄市社會局長謝琍琍表示，高雄新住民人口趨近6萬多人，透過最直接的接觸互動與體驗，打破對新住民負面迷思，增進對多元文化之認識，學習互相尊重與看見彼此不同的文化特色。

鳳山「新住民家庭服務中心」發現許多新住民來台雖已10多年，卻仍覺得與台灣社會格格不入，一方面是民眾對新住民並不認識，另一方面是有部分民眾對新住民存有刻板印象，期待透過這次的系列課程，能讓台灣民眾從餐桌上的飲食來擁抱新朋友。

「餐桌上的飲食」一系列課程，邀請新住民與市民一起來學習不同國家的文化與料理。

用料理美味邀請市民來體驗新住民家鄉文化與生活（圖/ 高雄市社會局提供）