【密室囚禁案】高雄少女失聯66小時獲救　檢方聲押羅姓主嫌

失聯劉姓少女尋獲後，高雄市警2日清晨偵訊誘拐她的羅姓主嫌，訊後依刑法略誘罪、妨害性自主、妨害自由及毒品罪嫌，隨後警方並將羅姓犯嫌（中）移送... 失聯劉姓少女尋獲後，高雄市警2日清晨偵訊誘拐她的羅姓主嫌，訊後依刑法略誘罪、妨害性自主、妨害自由及毒品罪嫌，隨後警方並將羅姓犯嫌（中）移送高雄地檢署。中央社

警方1日在新竹縣竹東鎮尋獲女學生，並逮捕控制女學生的羅姓犯嫌等3人（如上圖) ，一併帶回高雄。全案將依略誘、妨害自由罪移送高雄地檢署偵辦。（高市警局三民二分局提供）中央社

更新時間: 2020-09-02 12:15

首次發稿: 2020-09-02 11:32

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）涉嫌拘禁高雄少女66小時的羅姓主嫌，警方拘捕後，今天（2日) 上午移送高雄地檢署複訊，承辦檢察官訊後認為羅嫌涉刑法準略誘及妨害自由等罪，因犯罪嫌疑重大且有逃亡勾串證之虞，向法院聲請羈押。

失聯劉姓少女尋獲後，高雄市警2日清晨偵訊誘拐她的羅姓主嫌，警方發現犯嫌以4級毒品稱是抗焦慮藥物提供劉女服用，訊後依刑法略誘罪、妨害性自主、妨害自由及毒品罪嫌，隨後警方並將羅姓犯嫌移送高雄地檢署。

另一方面警方也將繼續清查，是否還有其他受害者。

高雄14歲少女失聯66小時後獲救。中央社1日引述少女父親表示，能在短時間內找到人，關鍵在陪女兒去新竹的同學記下嫌犯車牌，女兒備用手機也保存與嫌犯對話紀錄，才能提供重要資訊幫忙破案。

少女父親受訪表示，女兒失蹤後，透過她留在家中的備用手機，找到與羅嫌的對話紀錄，結果發現對方5月開始以畫畫、唱歌等假打工機會，郵寄裝薪水包裹給女兒，甚至特地南下跟女兒碰面，逐步取得女兒信任，這次才能以轉正職為由，約她到新竹碰面。

劉父說，女兒29日赴約前往新竹，準備與羅嫌見面談工作，並找了從小認識的吳姓好友一起搭高鐵北上，兩人原約定下午5時碰面回高雄，但女兒搭上盧嫌轎車後失聯，讓好友在高鐵站乾等到晚上8時仍不敢離去。

劉父表示，直到他們發現女兒不見，循線聯絡到吳姓好友，她才說出兩人跑到新竹，自己現在也找不到人。劉父說，所幸這名同學有記下盧嫌車牌，才讓警方能以車追人，所以不但不怪她，反而慶幸她當時夠機警，真的很感謝對方幫忙。

失聯國中女學生8月29日搭車北上會網友後失聯，家屬於8月30日向警方報案，高雄市警方會同北部警方兵分多路尋人。1日上午9時許於竹東鎮羅男母親的透天4樓建築夾層中尋獲女學生。

警方指出，劉姓女學生以手機通訊軟體與網友聯絡並應徵「電玩代打」工作，8月29日中午離家搭乘高鐵北上，當天下午2時50分於高鐵新竹站下車，然後搭乘不知名男子駕駛的自小客車後失聯。

警方成立專案小組，調閱資料分析、比對偵辦，鎖定嫌疑人羅男（31歲）、盧男（37歲）及另一名男性。

警方專案小組鎖定特定對象並以偵辦重大刑案方式偵辦此案、追查犯嫌及少女行蹤。

警方指出，8月31日下午拘提盧嫌，當天下午也拘提到另一名犯嫌到案，1日上午警方於新竹縣竹東鎮中興路一段羅嫌落腳處，派員逐層搜查，於4樓夾層發現羅嫌及少女藏匿其中，當場拘捕羅嫌，並確定少女安全。

警方指出，涉案犯嫌依刑法略誘罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

高雄教育局及校方已啟動校園安心輔導機制，待少女返校後，將會同學諮中心持續給予輔導，強化校園網路安全與防護機制，教育學生基本的網路安全意識。

據悉這名少女疑似到新竹見網友後失聯，讓少女媽媽著急報警，並在臉書請求尋人，此事件在網路成為高度話題，引發社會關切。

PTT網友接力整理訊息、拼湊資訊。有熱心網友透過少女媽媽提供的少女手機對話截圖，肉搜出其中一名疑似涉案人士的個人資料，網友透過該涉案人士的電子信箱進一步追查，卻意外找到另一人的性侵起訴書。

網友進一步分析，發現這兩人在社群軟體互相追蹤，可能彼此認識，文章在網路登出後引發許多關注，不少網友懷疑少女是被拐走。

中央社引述自稱批踢踢（PTT）八卦版前版主的楊姓網友發文提到，自己年輕時曾是肉搜界高手，但都是協助警方辦案。針對這起事件，他分析嫌犯的犯案手法，可能是裝成國中生並加入社群，從送禮物開始吸引小女生，後來再以高額薪酬進一步誘騙。

他也提醒家長要多注意孩子的情況，例如洗澡時間是否有變長，是否有添購攝影器材、手機是否有裝新的通訊 App，是否常藉故跟同學出門等。