南台灣義大醫院：別輕忽癌症骨轉移　最終恐面臨失能等困境

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）癌症骨轉移是指癌細胞透過血液從原發器官轉移到骨骼，發生後若輕忽治療，癌友最終恐面臨臥病在床、癱瘓等困境。義大醫療財團法人義大癌治療醫院與長期關注癌症骨轉移衛教的台灣安進合作，於院內舉辦《BoneBone骨力 抗癌有力》系列活動，期望透過互動式遊戲，讓民眾在遊戲過程中，深入認識骨轉移，以利癌友及其親友能及時發現骨轉移並積極治療。

義大癌治療醫院洪朝明院長說，自2015年義大癌治療醫院成立以來，秉持回饋鄉里的理念，致力於提供在地民眾最前線的醫療服務，並落實「病人第一」的治療理念，提供癌友及其家屬身心靈兼顧的醫療照顧。此外，為了適應新的治療趨勢，義大癌治療醫院近年也將移植醫學、精準醫學、人工智慧加入醫療照護中，積極接軌國際。

義大癌治療醫院黃明賢副院長說，為了因應精準治療時代的來臨，院內特別引進可廣泛找出致癌突變基因的次世代基因檢測技術，以利更快速的提供基因檢測結果，癌友能夠及早開始療程，且費用相對較低，能減輕癌友的經濟負擔。

義大癌治療醫院饒坤銘副院長說，癌症治療就像是火車頭一樣，需要連結許多科別的資源，才可以帶著癌友到更健康、更有生活品質的未來。義大癌治療醫院凝聚院內11癌別團隊，組織多學科會診團隊，提供癌友整合性的醫療服務，大大提升治療成效，也縮短癌友候診時間。

為了讓癌友活得久也活得好，義大癌治療醫院積極為癌友把關，提防癌友生活品質的隱形破壞者——癌症骨轉移的發生。饒坤銘副院長指出，骨轉移發生後，若沒有獲得及時治療，骨骼會因骨質密度下降而逐漸形成不可逆的骨骼破壞，癌友疼痛感會大幅加劇；骨骼 也會變得脆弱，輕輕碰撞就可能骨折。

饒坤銘副院長舉例，當癌症骨轉移發生在脊椎，癌友可能因為脊椎塌陷須臥病在床，一旦臥病在床，癌友肌肉就會逐漸退化，失能風險也會因此增加，不僅社交生活、工作都會被迫中斷，癌友及其家庭的生活品質、經濟面臨嚴重的衝擊，加上長期處於壓力且無法透過社交排解，也更容易陷入憂鬱中。

黃明賢副院長提醒，癌友若骨骼莫名發生疼痛，千萬不要認為忍耐就沒事，務必要主動告知主治醫師，並遵照醫囑進行X光、電腦斷層、磁振造影等檢查。若確診癌症骨轉移無須擔心，今日已可透過單株抗體或雙磷酸鹽類藥物控制疾病。規律接受治療，可以避免病理性骨折、癱瘓、骨骼疼痛等骨骼併發症。

癌症骨轉移的治療與癌症治療一樣，治療前中後都有需要注意的事項：為降低顎骨併發症的發生，治療前需要必需的牙科處置，治療期間也應保持口腔衛生；也需要透過補充維生素D及鈣質，減緩治療副作用；再搭配適當的運動，更可以讓日後復健更順利。。