台灣紅豆不用巴拉刈 藥毒所：全面建立採收前植株乾燥劑殘留檢驗技術

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）落葉劑巴拉刈自今(2020)年度起全面禁用，農委會針對紅豆採收前植株乾燥劑的使用需求，推動各種替代藥劑，並輔以不同獎勵措施方案。農業藥物毒物試驗所（簡稱藥毒所）更建立紅豆採收前植株乾燥劑的殘留檢驗技術，確保獎勵方案的核實補助及維護國產紅豆的安全品質。

藥毒所表示，建立多道檢測流程，可確切得知栽培過程的用藥跡證，包括利用氣相層析質譜儀(GC/MS)檢驗壬酸（定量極限為0.002 mg/kg）、離子層析儀(IC)檢驗氯酸鈉（定量極限為0.5 mg/kg），另參考食藥署有關乾豆類殘留分析建議方法，應用液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)建立極性農藥（如巴拉刈、固殺草等）及其代謝物於紅豆之殘留檢驗技術，巴拉刈定量極限為0.05mg/kg，固殺草及相關代謝物定量極限為0.1mg/kg。

檢測紅豆作物樣品中壬酸、氯酸鈉、固殺草及巴拉刈的殘留分析流程。(圖片由農業藥物毒物試驗所提供)

藥毒所說明，紅豆樣品壬酸及氯酸鈉殘留檢驗的前處理時程為10分鐘，儀器分析約15分鐘；巴拉刈及固殺草前處理時程為15-30分鐘，儀器分析約15分鐘，一件樣品可於1小時左右完成多道檢測流程，提供科學檢驗結果，強化施政效能及確保獎勵措施的公正性，保障優良農友權益，維護國產紅豆安全品質。

同步進行四種檢測流程的主要步驟，可提升操作時效。(圖片由農業藥物毒物試驗所提供)

藥劑標準品的偵測儀器圖譜：(a)液相層析串聯質譜儀及(b)氣相層析質譜儀的選擇離子對強度；(c)離子層析質譜儀(IC)對兩種濃度氯酸鈉以電導度偵測的層析波峰圖。(圖片由農業藥物毒物試驗所提供)

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