泰版「甄嬛傳」再反轉！ 貴妃詩妮娜高調回宮、泰王著「露臍裝」親自迎接

(台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導)泰國近百年來首位貴妃詩妮娜(Sineenat Wongvajirapakdi)2019年上位僅87天就因「狐假虎威」遭撤銷妃子頭銜,爾後還傳出她已死於獄中的消息。有媒體拍到詩妮娜出現在德國巴伐利亞機場,泰王瓦吉拉隆功還身穿露臍小背心,親自到場迎接。

英媒《每日郵報》報導,泰國貴妃詩妮娜2019年7月被泰王瓦吉拉隆功冊封為貴妃,但華麗上位才滿百日,就被泰王「一紙休書」打入冷宮,稱其「不忠、狐假虎威、試圖阻止王后加冕」等,撤銷她所有軍銜和妃子頭銜。

傳聞詩妮娜之後被關進泰國的女子監獄,還得刷馬桶,日子生不如死,不久後便有「詩妮娜死於獄中」的新聞傳出,雖然這消息未得到王室證實,但這結局總讓人唏噓。

但讓眾人想不到的是,德國當地時間8月30日,「被廢」貴妃詩妮娜出現在德國巴伐利亞機場,身穿泰王最愛的「制服」露臍小背心,泰王瓦吉拉隆功撇下大飯店中的「20嬌妻」,特地在機場迎接詩妮娜,還為她購置十餘套華麗服裝,安撫這一年來的離別苦楚。

泰王在機場迎接詩妮娜(圖/ 翻攝自Andrew MacGregor Marshall 推特)

武漢肺炎爆發以來,泰國是第一個出現確診病例的境外國家。當曼谷進入半封城之際,傳出泰王瓦吉拉隆功攜20名後宮妃嬪在德國阿爾卑斯山附近四星級酒店度假兼防疫,舉國嘩然。

泰王瓦吉拉隆功(左)在德國與嬪妃騎腳踏車(圖/ 翻攝自微信公眾號)

根據泰國王室專家安德魯的推文,泰王親自迎接舊愛詩妮娜「回宮」後,馬不停蹄地搭乘專機,前往瑞士安撫王后蘇提達,真真堪稱是時間管理大師。

泰國國王是世界上最富有的國王,瓦吉拉隆功即位以來,繼承超過300億美金財產,比英國女王伊麗莎白還多,加上收攏軍權,手上權利更盛。

After his mistress Sineenat “Koi” Wongvajirapakdi arrived on Saturday on one of King Vajiralongkorn’s private 737 planes, now another of his planes, registration HS-MVS, has taken off from Munich to head to Zurich. 1/2 pic.twitter.com/GdK0gflV2s