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泰版「甄嬛傳」再反轉！ 貴妃詩妮娜高調回宮、泰王著「露臍裝」親自迎接

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By  台灣英文新聞－編輯
2020/09/02 10:27
泰王瓦吉拉隆功（左）及貴妃詩妮娜（右）（圖/ 美聯社）

泰王瓦吉拉隆功（左）及貴妃詩妮娜（右）（圖/ 美聯社）

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）泰國近百年來首位貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）2019年上位僅87天就因「狐假虎威」遭撤銷妃子頭銜，爾後還傳出她已死於獄中的消息。有媒體拍到詩妮娜出現在德國巴伐利亞機場，泰王瓦吉拉隆功還身穿露臍小背心，親自到場迎接。

英媒《每日郵報》報導，泰國貴妃詩妮娜2019年7月被泰王瓦吉拉隆功冊封為貴妃，但華麗上位才滿百日，就被泰王「一紙休書」打入冷宮，稱其「不忠、狐假虎威、試圖阻止王后加冕」等，撤銷她所有軍銜和妃子頭銜。

傳聞詩妮娜之後被關進泰國的女子監獄，還得刷馬桶，日子生不如死，不久後便有「詩妮娜死於獄中」的新聞傳出，雖然這消息未得到王室證實，但這結局總讓人唏噓。

但讓眾人想不到的是，德國當地時間8月30日，「被廢」貴妃詩妮娜出現在德國巴伐利亞機場，身穿泰王最愛的「制服」露臍小背心，泰王瓦吉拉隆功撇下大飯店中的「20嬌妻」，特地在機場迎接詩妮娜，還為她購置十餘套華麗服裝，安撫這一年來的離別苦楚。

泰王在機場迎接詩妮娜（圖/ 翻攝自Andrew MacGregor Marshall 推特）

武漢肺炎爆發以來，泰國是第一個出現確診病例的境外國家。當曼谷進入半封城之際，傳出泰王瓦吉拉隆功攜20名後宮妃嬪在德國阿爾卑斯山附近四星級酒店度假兼防疫，舉國嘩然。

泰王瓦吉拉隆功（左）在德國與嬪妃騎腳踏車（圖/ 翻攝自微信公眾號）

根據泰國王室專家安德魯的推文，泰王親自迎接舊愛詩妮娜「回宮」後，馬不停蹄地搭乘專機，前往瑞士安撫王后蘇提達，真真堪稱是時間管理大師。

泰國國王是世界上最富有的國王，瓦吉拉隆功即位以來，繼承超過300億美金財產，比英國女王伊麗莎白還多，加上收攏軍權，手上權利更盛。

進階閱讀：伴君如伴虎 泰皇拔掉貴妃後再炒6官員魷魚

進階閱讀：泰王攜20名妃嬪德國奢華度假 泰網民怒刷「#我們為何需要國王」
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