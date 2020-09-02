台灣中元普渡 環保祭祀獻敬意

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）中元普渡為台灣重要傳統民俗節慶，行政院環境保護署昨(1)日在台北舉辦「全民綠生活 愛家愛地球－環保祭祀推廣成果及經驗分享活動」，讓全國環保局分享各具特色的環保祭祀方式，諸如設置普渡網站、將購買紙錢的預算改捐給社福團體或採購平安米等，讓民眾在普渡祭祀時可選擇更環保、更便利的做法，向先人與神明表達敬意。

環保署表示，近年來越來越多的民眾認為燒香或燒紙錢的行為會影響生活品質及健康，紛紛採取以功代金或以米代金方式敬奉神明表達善心，以2019年為例，全國推動「以功代金」的8縣市捐款金額已超過3,500萬元，為2017年捐款金額的1.76倍，部分廟宇如台北市的龍山寺與行天宮亦不再提供信眾燒香及燒紙錢。

此外，在環保局及民政單位合作下，紙錢集中燒數量逐年增加，2019年有2萬多公噸紙錢送至具有防制設備的焚化爐、庫錢爐、專爐等焚燒，近10年來成長4倍。

環保署還說，為了維護空氣品質，各縣市都努力推動多元化的環保祭祀方式，例如：高雄市結合四大超商與社福團體，建立完整的以功代金超商代收機制。台南市率先建置專用環保金爐，將所收集紙錢集中焚燒，台中市制定「台中市宗教場所紙錢減量及集中燃燒辦法」及「台中市宗教場所低碳認證辦法」，紙錢集中燒數量全國數一數二，亦邀請網紅拍片宣導「兄弟我挺不燃燒」。新北市結合五大賣場販售符合CNS標準的小份量紙錢，並優先在政府主辦的普渡中示範不燒香與不燒紙錢。桃園市則推動宮廟自主裝設PM2.5監測器來維護信眾的健康。

「全民綠生活 愛家愛地球－環保祭祀推廣成果及經驗分享活動」大合照。(照片由環保署提供)