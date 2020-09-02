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【捷克團訪台灣】斯洛伐克女總統力挺維特齊議長、推文批中國威脅　德國外長也聲援

◆此外德國外長馬斯1日會晤王毅後，也力挺捷克，批評中方的威脅行徑。德國目前是歐盟輪值主席國。 ◆斯洛伐克與捷克關係緊密，二者原本為一個國家，稱為Czechoslovakia，中譯為捷克，但在1993年和平「分手」，成為兩個獨立的國家。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/02 10:13
斯洛伐克女總統查普托娃, 8月21日在IG發文, 並PO出她與德國外長馬斯(左) 會談的照片。德國現為歐盟輪值主席國 (圖/zu...

斯洛伐克女總統查普托娃, 8月21日在IG發文, 並PO出她與德國外長馬斯(左) 會談的照片。德國現為歐盟輪值主席國 (圖/zu...

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國外長王毅出言恫嚇訪問台灣的捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil，又譯韋德齊）一事，在歐洲引發憤慨，除了德國外長與歐盟對外事務部之外，斯洛伐克總統查普托娃，也表示不能接受中國的威脅。

這是歐洲第一次有國家元首出面，批評中國對維特齊訪台說三道四。

查普托娃（Zuzana Caputova）1日推文指出，「斯洛伐克支持捷克；歐盟與中國關係是以對話和相互尊重為基礎，針對歐盟成員及其代表的威脅與彼此間的夥伴關係有所衝突，因此不能接受」。

47歲的查普托娃，在2019年6月成為斯洛伐克首任女總統。

斯洛伐克（Slovakia 或 The Slovak Republic）是歐盟成員，與捷克（The Czech Republic）關係緊密，二者原本為一個國家，稱為Czechoslovakia，中譯為捷克，但在1993年和平「分手」，成為兩個獨立的國家。

王毅8月25日起出訪歐洲，31日針對維特齊（Miloš Vystrčil）訪台一事在德國對媒體聲稱，「一定要讓維特齊為自己的短視行為和政治投機付出沉重代價」。

德國國會外交委員會主席洛特根（Norbert Röttgen）對此表示不滿，呼籲歐盟立場一致，避免捷克被中國報復。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）對外事務發言人史丹諾（Peter Stano）1日在記者會表示，不樂見此種外交語言，但此事由捷克與中國進行雙邊討論。

中央社報導，史丹諾說，歐盟與中國在各項事務持續進行討論中，其中包括台灣及香港議題，會員國若提出確定的計畫，歐盟與各會員國也會作適當討論。

另一方面，德國外長馬斯（Heiko Maas）1日會晤王毅後力挺捷克，批評中方的威脅行徑，強調歐盟尊重外國夥伴，但也期待獲得對方尊重，「威脅不適合這裡」。

馬斯也重申歐盟對香港問題的立場，督促中國盡快讓香港舉行立法會選舉，不要再阻撓，並收回「港區國安法」對港人自由的限制，「我們希望完整實現一國兩制」。

針對新疆維吾爾族人被大量囚禁的問題，馬斯建議由聯合國組織獨立觀察團到現場調查，他並宣布德國與中國下週將舉行人權對話，討論新疆等問題。

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