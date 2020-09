【捷克團訪台灣】斯洛伐克女總統力挺維特齊議長、推文批中國威脅　德國外長也聲援

相關新聞

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)中國外長王毅出言恫嚇訪問台灣的捷克參議院議長維特齊(Miloš Vystrčil,又譯韋德齊)一事,在歐洲引發憤慨,除了德國外長與歐盟對外事務部之外,斯洛伐克總統查普托娃,也表示不能接受中國的威脅。

這是歐洲第一次有國家元首出面,批評中國對維特齊訪台說三道四。

查普托娃(Zuzana Caputova)1日推文指出,「斯洛伐克支持捷克;歐盟與中國關係是以對話和相互尊重為基礎,針對歐盟成員及其代表的威脅與彼此間的夥伴關係有所衝突,因此不能接受」。

#Slovakia stands by the Czech Republic. #EU-#China relations are based on dialogue and mutual respect. Threats directed at one of the EU members and its representatives contradict the very essence of our partnership and as such are unacceptable.