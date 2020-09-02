重機風馳饗樂在台北王朝 一泊二食享廣式全鴨

秋日微涼，又到了適合出遊的好時候，台北王朝大酒店即日起至10/31盛情推出「2020秋旅伴」國人住房專案，不分平假日入住精緻雙人房只要NT$1,500起，10月特殊連假僅需加價NT$200即可入住享連假出遊樂，雙人出遊每人每晚不用千元即可輕鬆入住。秋分時節將至，無論是城市探索或野外踏青皆可逐漸感受秋意浪漫的出遊氛圍。

近來騎乘重機風氣漸起，越來越多人享受騎乘重機沉穩奔馳的快感，台北王朝即日起至12/30順勢推出「三五好友重機騎起來」一泊二食住房專案，不分平假日入住豪華客房只要NT$3,535起，誠邀重機好手們在充分休養生息後再好好衝刺。體貼車主愛車之心，除了貼心規劃重機專屬停車位（限紅、黃牌），亦提供簡易自助洗車設備好好保養重機。

三人以上入住即享著名中餐廳「玉蘭軒」五菜一湯主廚桌菜；七人以上入住再加贈廣式烤全鴨二吃，鴨皮酥脆口感搭配鴨肉多汁讓人食指大動！每人入住再享價值NT$200超商購物卡，王朝滿滿誠意現金超值回饋。安心旅遊補助倒數中，誠邀大家化身精明旅遊達人，趁著補助期間搭配使用振興三倍券大享星級飯店住宿及美食，開啟秋季輕旅行！

目前國旅正夯，台北王朝與LINE Pay一卡通公司攜手推出旅遊回饋，即日起至09/30入住透過LINE Pay選用LINE Pay Money付款，即享LINE POINTS 10%點數回饋，每筆回饋上限為LINE POINTS點數500點，每帳戶最高可享3次回饋，一次滿足大家想出遊又想省荷包的願望！