2020 麗晶之夜邀請旗下品牌與貴賓　以時尚精品大秀、米其林星級美饌共同歡慶30週年

精品時尚界的年度盛會--麗晶精品貴賓之夜今日(9月1日)盛大舉行，適逢晶華酒店30週年，麗晶精品以「三十而麗-人生菁華，盡在晶華」為主題，邀請各大品牌代表以及長久以來支持麗晶精品的貴賓們與會，晚宴是由米其林星級主廚林泉(Richie Lin)掌杓，帶來一系列以在地食材所創作的佳餚美饌，期間照例安排了各大珠寶與時尚品牌的聯合大秀，更透過影像與音樂，與貴賓們一同回顧30年來的輝煌時刻，溫馨且感恩的晚宴在現場貴賓一同為「晶華30元年」剪綵以及大片落地窗外的煙火驚喜中畫下美好的句點。

一年一度的麗晶精品「黃金週購物禮遇」也於當日同時開跑，當晚有多項限定折扣贈禮及銀行獨家加碼禮，與會貴賓在享受這感恩盛會、全新的味蕾驚喜之餘，也可擁有最高10%以上的高額贈禮。

感恩謝禮、向與麗晶精品攜手成長的品牌致敬

此次麗晶之夜肩負著歡慶30周年的重大意義，晚宴充滿著感謝與溫馨，麗晶精品30年前開幕時即進駐的HERMES與CHANEL，進入台灣第一家旗艦店即開設在麗晶精品的BVLGARI、CHAUMET、以及HARRY WINSTON，還有連續三年為麗晶之夜規畫主題並藝烹美饌的江振誠主廚也都受邀上台接受麗晶精品的感謝。在亞洲達人秀展露頭角的台灣之光--烏克麗麗神童馮羿更以他出神入化的演出風靡全場，整場活動的主軸是呼應著晶華與麗晶精品的品牌使命--把世界最好的帶進台灣，把台灣最好的帶向世界。

頂級珠寶腕錶、時尚華服品牌齊聚一堂，供貴客近身鑑賞

為晚宴揭開序幕的即是由12家時尚華服品牌擔綱的全新秋冬大秀，包括TOD’S、ETRO、ERMANNO SERVINO、GOLDEN GOOSE、TRUE RELIGION、MIA BOUTIQUE MAN、FABIANA FILLIPI、INLUXE CASA、WANGLILING、MIA BOUTIQUE、JOSEPH、STEFANO RICCI 都精選出獨具品牌特色的經典設計宴饗貴賓。壓軸的演出則是長達15分鐘的珠寶大秀，BVLGARI、BOUCHERON、MIKIMOTO、CHAUMET、HARRY WINSTON 等5家國際一線品牌陸續出列，各式珍稀獨有、價值不斐的珠寶腕錶於場內精采演繹，搭配著台灣新銳設計品牌NICOLE+FELICIA的精緻華服，與會貴賓可以近距離的感受這一系列珍寶的耀眼魅力。

令人印象深刻的秀品包括：由名模王心恬配戴BVLGARI全台唯一、鑲有超過121.1克拉紅寶石的Serpent Misteriosi Intrecciati 頂級神秘珠寶腕錶與以寶格麗著名的Trombino戒指造型設計而成的頂級紅寶石與鑽石戒指，烘托出7.14克拉紅寶石濃郁色澤，閃耀出專屬寶格麗獨一無二的大膽風情與魅惑魅力。法國頂級珠寶品牌CHAUMET為征戰麗晶之夜，提供全球唯一、靈感來自於1910時期的美好年代BelleEpoque骨董作品–LACIS光影之歌系列的Lacis 18K白金冠冕、項鍊、戒指與耳環，總價值1億5百萬，完美的刀鋒工藝有如蕾絲柔軟般生動的展演了光影變化中的律動，由雛寧恩名模完美詮釋。

邱馨慧則配戴BOUCHERON首次抵台、全球唯一的Cape de Lumière璀璨披肩，以非凡工藝將黃K金打造成細絲並製成扭結鍊條，展現如布料般的舒適與華美，再將重達81.61克拉、雕刻細緻的黃水晶懸掛於披肩中央作為鍊扣，大膽創新的創造力與細緻工藝，模糊珠寶與時裝的界線。

真珠之王MIKIMOTO則由張敏紅配戴全球唯一的Praise to Nature 頂級珠寶系列南洋珍珠海水藍寶鑽石項鍊，海水藍寶主石重約19.66克拉，及Juex de Rubans頂級珠寶系列日本Akoya珍珠馬甲手環，展現高級訂製服「織夢於真實」的浪漫精神，遙相輝映。壓軸的鑽石之王HARRY WINSTON，由名模李曉涵演繹全球唯一、價值6千7百多萬的海瑞溫斯頓頂級珠寶系列藍寶石鑽石項鍊，配上Secret Cluster頂級珠寶系列藍寶石與鑽石耳環與Winston Cluster系列藍寶石鑽石戒指等珍稀珠寶，完美展演驚艷全場。

星級主廚藝烹美饌，跨領域結合頂尖好手

在令人炫目的豪華大秀之外，麗晶之夜的頂級食藝更是不容錯過，今年特別邀約遠近馳名、連續三年摘下米其林一星及四度入選聖佩黎洛亞洲50大最佳餐廳的主廚林泉(Richie Lin)掌杓，以晶華30為主題，結合旗下時尚歐陸餐廳－MUME以及今年7月於麗晶精品地下二樓開幕的台灣首家「當代海岸料理」餐廳－COAST，翻玩台灣在地食材，演繹獨一無二的驚艷美饌。

除了獨特的星級創意佳餚外，為晚宴助興的美酒更是不可或缺，現場共邀請了四家酒界的頂級好手一同共襄盛舉；Hendrick’s亨利爵士琴酒攜手2013年World Class台灣區冠軍、現為AHA Salon主理人之一的楊宜賓(Victor Yang)，為晚宴設計出三款經典琴酒調飲；時下餐飲界最受歡迎的飲品品牌，包括最多米其林廚師選用的聖沛黎洛天然氣泡礦泉水，獻出多款沁涼可口的香氛、果味氣泡飲，美國葡萄酒教父Robert Mondavi美國羅伯蒙岱維酒莊提供精選的private selection紅白酒，而廣受年輕人喜愛的臺虎精釀啤酒則獻出新款生啤嗨Beer及調飲系列，與麗晶精品一同款待嬌客。

麗晶精品黃金週‧尊榮購物禮遇再加碼

麗晶之夜同時開啟了9月1日至13日的購物黃金周活動，消費滿兩萬開始就會回贈5%的餐飲、住宿或精品禮券，消費滿五萬的回贈禮則會提高至8%，消費滿六萬另會加贈晶華酒店月餅禮盒、滿二十萬加贈獺祭純米大吟釀二割三分乙瓶、滿百萬則加贈晶華酒店集團兩天一夜住宿劵。活動期間消費金額累積前三名者，還可以入住占地38坪、擁有廣大露臺的花園套房、享受由貴賓服務部與餐飲部共同打造的專屬私人派對。

各家銀行也祭出多重消費回饋，美國運通除使用Centurion卡與白金卡消費，可立即享有3倍與2倍積分回饋外，此檔活動更加碼致贈滿百萬的消費者現金禮劵與酬賓點數。加上台新、新光、花旗、匯豐、聯邦、國泰世華、合作金庫多家銀行的現金禮劵及精美贈禮，與各大品牌推出之獨家限量商品或折扣，麗晶精品以十足的誠意回饋消費貴賓。