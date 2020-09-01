國際花火節神助攻！台灣澎湖8月入境人數創新高　較去年同期成長近9成

(台灣英文新聞/旅遊組 綜合報導)2020澎湖國際海上花火節人氣破表！澎湖縣府公布8月份入境人數近30萬，創下歷年單月新高紀錄。

今年受新冠肺炎疫情影響，許多人出國計畫硬生生喊卡，澎湖海上花火節延期至7月6日開幕，並規劃無人機科技燈光及以漫威為題的露天電影院，吸引不少旅客於暑期前往旅遊。

依縣府旅遊處今(1)日公布統計，澎湖8月份入境人數達29萬9544人，其中空運21萬6489人、海運8萬3055人，平均每日入境人數9663人，創下歷年單月新高紀錄。相較去年同期的15萬8158人（空運12萬3353人、海運3萬4805），成長89.49%。相較去年同期的15萬8158人（空運12萬3353人、海運3萬4805），成長89.49%。

旅遊處表示，今年民眾瘋國旅，澎湖防疫得當，再有花火節、安心旅遊以及暑假加持，入境旅客人次節節攀升，不僅替地方帶來可觀經濟效益，為澎湖觀光市場爭取高度媒體曝光，打響澎湖觀光知名度。8月下旬雖然進入農曆七月，傳統習俗影響部分遊客出遊意願，但澎湖觀光聲量依然居高不下，讓8月入境人數再創歷史新高。

澎湖縣府表示，9/7到9/13的澎湖國際風箏節即將在龍門沙灘開跑，9/29也將辦理情定澎湖灣花火音樂晚會，晚間八點在林投沙灘施放長達999秒煙火。



海上花火節節目表(圖/澎湖 Travel 臉書)