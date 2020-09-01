防老大力丸！台灣牙醫權威：從中年訓練咀嚼力　降低老年失智、吸入性肺炎風險

長壽健康生活就從口腔健康開始！左起：台灣瑪氏北亞區企業事務陳興雯協理、亞太牙醫教育學會許明倫會長和台灣前進文化協會池國平理事長。 長壽健康生活就從口腔健康開始！左起：台灣瑪氏北亞區企業事務陳興雯協理、亞太牙醫教育學會許明倫會長和台灣前進文化協會池國平理事長。

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2008年台灣成為高齡社會，面對即將來臨的銀髮海嘯，台灣前進文化發展協會今年也再度攜手亞大牙醫教育學會、國立陽明大學牙醫學系咀嚼與吞嚥團隊和台灣瑪氏，共同持續推廣「健康老，從口開始」，呼籲全民重視口腔咀嚼及吞嚥能力，延緩失智症相關疾病的發生，號召社會大眾一同加入「超前佈署」老年優質生活的健康行列。

台灣於2018年65歲(含以上)的人數已達14%，已成為國際衛生組織(WHO)定義的高齡社會(aged society)，預計到了2025年，全台灣的老年人口數量即將突破總人口數的20.1%，正式邁入「超高齡社會(super-aged society)」，長照經費的預算也將於同年突破一年800億元的門檻，無論對個人或是國家而言，都將面對一個社會成本與醫療經濟負擔雙重加重的壓力。

長期致力於關注長者健康議題的台灣前進文化協會理事長池國平表示，高齡社會的問題只會越來越嚴峻，幾乎可以視之為「國安危機」! 因此需要更多產、官、學、及台灣人共同來關心並努力對抗。

根據老年學權威的生物醫學期刊Aging在今年2020年公布了一份長達22年的完整研究報告，發現咀嚼能力與年齡漸長所造成的智力衰退有相關聯。因此，池理事長表示，口腔內咀嚼肌的訓練，就如同人體四肢肌力及核心肌群的鍛鍊一樣，應從青壯年時期就持續性的進行。偶爾亦可嚼食無糖口香糖，也是一種方便有效率的輔助鍛練咀嚼肌群的工具，建議每次10-15分鐘，不需咀嚼過久。

亞太牙醫教育學會會長暨國立陽明大學牙醫學系特聘教授許明倫指出：「口腔健康的預防策略中，如何維持咀嚼力及保持自己的牙齒是最重要的。咀嚼能力越好，大腦細胞活性增加，減緩額葉皮層血氧降低速率，認知功能也較不易退化，因此『口腔疾病的預防就是各種疾病的預防』，透過口腔保健，有效維持咀嚼力，口靈活才能樂生活。」

國立陽明大學牙醫學院咀嚼與吞嚥團隊為幫助社會大眾提升咀嚼力，特別設計一套「健口操」，讓民眾可以利用每天通勤或瑣碎的時間，就能輕鬆進行咀嚼肌的鍛鍊，還能防止嗆咳與幫助維持唾液分泌與吞嚥功能。

許明倫教授提到：「近來海外的許多研究調查顯示，咀嚼能力較差的人，往往認知功能也較低，甚至較容易出現沮喪等情緒問題，進而增加失智的風險。」；許明倫教授也強調：「健口操的理念與『凱格爾運動』雷同，旨在協助口腔肌力的維持，從中年起只要每日持之以恆，謹記每日3次每次3分鐘的時間落實健口操運動，就能降低失智與失憶的發生，老化並不可怕，健康老才是王道，享受樂活熟齡生活，就從口腔咀嚼開始！」。

此外，池理事長也提醒年長者，每日攝取均衡飲食也是維持健康的重點，不要只吃軟、流質的食物，應該多攝取一些營養價值高又不會太軟的食物像是核桃、毛豆等等，保持咀嚼活動的活躍。