懶人包！台灣第二波「紙本藝FUN券」3小時20萬人登記　申請時程、常見問題總整理

文化部長李永得宣布，「紙本藝FUN券」於31日起開放登記！(圖/台灣英文新聞) 文化部長李永得宣布，「紙本藝FUN券」於31日起開放登記！(圖/台灣英文新聞)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)「紙本藝FUN券」開放登記囉！未滿18歲及超過65歲、第一波沒有抽中者，可持健保卡於四大超商，或是準備好讀卡機在家中線上註冊，將於9月8日抽出60萬得主。

「紙本藝FUN券」已於8月31日上午9點開放註冊，文化部統計，短短三個小時至12點止，已有超過20萬人完成登記；至下午4點止，已有超過40萬人完成登記，其中於超商登記的約37.7萬人，約2.3萬人於無障礙網頁登記。

文化部預計發放60萬份「紙本藝FUN券」，一份為600元。符合申請資格者為首波沒有抽中，且年齡為18歲以下、65歲以上民眾，或是領有身心障礙證明三者之一者。

申請方式分為兩種：四大超商及網頁登記卡。民眾可持健保卡至7-Eleven、全家、OK、萊爾富等四大超商事務機台登記；此外，欲於網頁登記者，需自備讀卡機和健保卡。登記時間將於9月6日晚上9點截止。

文化部提醒，登記註冊長達一星期，建議民眾可採身分證字號單號於星期一、三、五，雙號於星期二、四、六，星期日皆可登記等分流方式。可使用至2021年2月28日。

1. 紙本藝FUN券和振興三倍券可以同時使用嗎?

可以同時使用。可使用紙本藝FUN券的店家一定能使用振興三倍券。

2. 同筆消費可一起使用紙本藝FUN券和第一波數位藝FUN券嗎?

可以。實體消費或藝文票券預購平台之同筆消費皆可一起使用紙本藝FUN券和第一波數位藝FUN券。

3. 什麼是登記識別碼?

登記識別碼為每位登記註冊者獨一無二的識別號碼，可用來查詢 登記結果、抽籤結果與消費紀錄。在四大超商註冊者，可在超商事務機印出的小白單上查看;在紙本藝FUN券活動網站註冊者， 網頁會於完成註冊後顯示，可截圖備忘或複製留存。領券後亦可於紙本藝FUN券上查看。

4. 中籤者如何領取紙本藝FUN券?

持健保卡至四大超商事務機插卡列印小白單，持小白單無須繳費即可至櫃臺向店員領取紙本藝FUN券。

5. 如何使用紙本藝FUN券消費呢?

可出示紙本藝FUN券正本予店家掃描QRcode或條碼進行付款。

6. 有哪些店家適用紙本藝FUN券呢?

博物館、音樂藝文展演空間、市集、展會、書店(含出版社)、唱片行、樂器行、電影院、藝文展演預購票券平台，或是藝文事業、團體及工作者(有證照之街頭藝人)，藝FUN券適用店家皆可以紙本藝FUN券消費。民眾亦可至藝FUN券活動網站/查詢店家(https://artsfungo.moc.gov.tw/promote_s/public/store)查詢。

7. 紙本藝FUN券用了一半不小心遺失了，可再申請嗎?

請妥善保管紙本藝FUN券，若毀損或遺失無法再申請。

8. 紙本藝FUN券可否在藝文展演預購票券平台上使用?

可以。於藝文展演預購票券平台購票時，選擇使用藝FUN券並輸入身分證號與登記識別碼後，選擇欲抵用之紙本藝FUN券金額，即可完成抵用。