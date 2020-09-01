台灣捷克藝文交流再創高峰！捷克參議院長韋德齊訪台灣特別對這個有興趣

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)捷克參議院議長韋德齊與台灣文化部長李永得31日的會面交流，韋德齊透露對台灣的音樂文化深感興趣，因他深信「透過一個民族的音樂可以深入了解這個國家的靈魂深度」。

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）及訪團重要藝文界代表共21人，31日下午於國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館拜會文化部長李永得，與會人士包括國際筆會捷克分會主席德德切克（Jiří Dědeček）、布拉格愛樂樂團卡利總監斯多娃（Kateřina Kalistová）及台北愛樂室內及管弦樂團營運長徐家元，為台捷最高層級政府、文化界代表首次交流會談。

李永得表示，不管在台灣或是捷克，都有許多藝術家透過文學、音樂與繪畫的形式，訴說土地的故事，凝聚人民的情感，甚至反抗政治的迫害，帶著人民一起面對國家的歷史，如「捷克音樂之父」史麥坦納透過音樂，讓捷克人產生本土意識及自我認同。

李永得進一步說明，史麥坦納的作品《我的祖國》，則如同是捷克人的第二國歌，音樂對捷克人的重要性，就像是米蘭．昆德拉在《生命中不能承受之輕》所說「如果一個捷克人沒有音樂感受該怎麼辦？這樣，作捷克人的實質意義便煙消雲散！」

近年在台捷雙方努力下，透過藝術家或藝文機構互訪、參展、駐村，兩地的文化交流一向熱絡，也持續有更多對話與認識的機會。

李永得提到，在擔任高雄市副市長期間，曾邀請捷克愛樂音樂總監的馬卡爾在2009年來台，於高雄演出台灣音樂家蕭泰然訴說台灣人受政治迫害血淚故事的「1947序曲」。此外，台灣的雲門舞集、台北愛樂也都曾到捷克演出；而台北市立美術館目前正展出的捷克當代藝術家「弗拉基米爾・可可利亞」個展，也因台灣與捷克皆曾經歷言論自由被剝奪的時代，而引發台灣觀眾高度共鳴。

韋德齊表示，他深刻認同捷克是熱愛音樂的民族，也特別對台灣的音樂文化深感興趣，他深信「透過一個民族的音樂可以深入了解這個國家的靈魂深度」。

布拉格愛樂樂團卡利總監斯多娃女士表示，布拉格愛樂明（2021）年9、10月將來台演出，並邀請台灣樂團赴捷演出。國際筆會捷克分會主席德德切克則提到，近年台捷雙方文化出版的計畫進度。

交流尾聲韋德齊議長致贈李部長捷克著名的玻璃藝術作品，李部長則回贈象徵節節高升的「理節筆」與客家特色的藍染圍巾，為台捷雙方藝術文化交流留下見證。