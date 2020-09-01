校舍美強生、音樂美樂地、午餐美熱地 三美校園碧華國小校舍啟用

新北市三重區碧華國民小學今(1) 日舉辦老舊校舍整建工程啟用典禮，侯友宜市長親自出席啟用典禮， 在開學週敲響上課鐘聲，為碧華國小師生開啟新學期、新校舍、 新氣象，也象徵展開樂教喜學的優質學習園地，特別具有意義。

侯友宜市長表示， 新北市一向將學生學習品質與校園安全環境列為首要之務， 自他上任以來推動108-111年「新北校舍美強生計畫」， 投入超過84億元，從美感、補強、生態永續3大面向， 進行校舍補強、老校更新及新設校， 讓孩子在安全優質的學習環境學習。 碧華國小這幾年陸續進行校舍改建、增建幼兒園設施、 設立自立午餐廚房、改善教學設備，這次完工後，將成為一所「 校園美強生、音樂美樂地、午餐美熱地」的三美校園， 也是全國首屈一指的國小音樂專業教育學校， 相信未來一定可以成為培育更多優秀音樂家。

教育局長張明文表示，碧華國小於民國63年創校， 迄今已逾40多年，因校舍老舊，為免除安全疑慮， 106年完成一期校舍重建工程並興建地下停車場。接續「 新北校舍美強生計畫」，及配合「營養午餐美熱地」、「 優化托育環境」等施政措施，今年再完成二期校舍整建工程， 總計斥資11億，打造出結合在地特色及音樂教育的嶄新校舍。

碧華國小擁有傳統優良的音樂教育，且鄰近碧華布街。 校舍整體建築即以音樂教育特色及在地布街意象為設計主軸，建築形 式及牆面設計，運用樂譜流線及布街工作日常等元素或造型， 展現藝術與人文之活力與美感。除此之外， 校舍建造使用永續環境之材料，並兼顧建築美學， 獲得銅級綠建築標章，讓學生在重視節能、健康的生態永續校園中， 舒適學習。

啟用後的校園共有普通教室96間、附設幼兒園教室7間， 另設圖書館、活動中心、音樂廳、演奏廳、合奏練習教室、琴房、 專科教室與多功能教室、自立午餐廚房、寬闊的藍色操場等， 不僅提供學童完整的音樂學習場域、優質的教學環境，也照顧到師生 的營養健康，更滿足學區幼兒、 兒童的就學需求及社區居民的活動空間，成為一所更讓家長放心、 學生開心的適性樂學校園。高年級的學生說：「 學校跟以前變得不一樣了，好大好漂亮，能在這裡上課真的很幸福。 」

照片來源： 新北市政府教育局提供