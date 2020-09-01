中華電信今獨家開賣5G旗艦新機ASUS ZenFone7 Pro

照片由中華電信提供 照片由中華電信提供

中華電信今(1)日宣布即日起開賣ASUS ZenFone 7 / 7 Pro。其中，中華電信獨家銷售ASUS ZenFone 7 Pro 256G，搭配精采5G購機方案月繳1,399元， 行動VIP客戶享最高折5,000元，專案優惠價8,990元( 30個月租期)，即可將市價27,990元的旗艦新機輕鬆帶回家 ，登錄活動官網再送限量ASUS ZenGimbal手機三軸穩定器(價值4,990元) ，立即加入中華電信「5G ing」！

ASUS ZenFone 7/ 7 Pro擁有宇曜黑、煥彩白雙色，配備6. 67吋AMOLED全螢幕及升級的180度翻轉三鏡頭， 滿足Zen粉期待。ZenFone 7/ 7 Pro更分別搭載高通Snapdragon 865 /865+ 5G處理器，支援8K及4K錄影格式，全面提升效能， 搭配中華電信5G超快網速， 讓Zen粉享受旗艦新機的極致影音體驗。

即日起至中華電信購買ASUS ZenFone 7/ 7 Pro搭配精采5G購機方案，同享Hami Video 5G館領先全台獨家推出韓國SBS MTV頻道的知名音樂節目「The Show」，免費觀看多視角轉播當月最新韓團GWSN、UNVS 、 IZ*ONE、Weeekly、SF9及AB6IX等， 表演獲YouTube達千萬點閱次數的歌曲， 滿足粉絲同時欣賞多個喜愛的K-POP偶像特寫鏡頭的心願， 千萬別錯過中華電信5G客戶的專屬尊榮。

另，自9月5日起，中華電信Hami Video 5G館於中華職棒樂天桃猿主場周末賽事推出4K多視角轉播， 讓喜愛職棒的中華電信5G客戶自己當導播， 選擇想看的獨家主審視角、主視角、髮香視角、猿軍視角， 即刻感受中華電信5G精采魅力！更多中華電信ASUS ZenFone 7/ 7 Pro 5G旗艦新機資費，請詳參中華電信網路門市https:// www.cht.com.tw。