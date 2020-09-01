跌宕起伏畢生弘法 聖嚴法師紀錄片《本來面目》府中15特映

照片來源：新北市文化局提供
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由《冲天》導演張釗維執導，財團法人聖嚴教育基金會出品、CNEX製作，法鼓山創辦人聖嚴法師紀實電影《本來面目》，今（1）日在府中15新北市紀錄片放映院舉辦特映會。本次特映會是《本來面目》公益巡迴放映全臺首站，除了有導演張釗維、財團法人聖嚴教育基金會執行長楊蓓等貴賓蒞臨現場，聖嚴法師弟子暨中央研究院歐美研究所特聘研究員單德興亦到場支持，紀念聖嚴法師致力弘法的一生。
《本來面目》以紀實電影呈現聖嚴法師生命故事，以及他所經歷的時代浪潮。影片從1979年紐約街頭揭開序幕，描述聖嚴法師在異鄉清苦生活，並廣收西方弟子，將佛法跨越文化差異，傳入當時亟需思想刺激的西方世界。影片運用聖嚴法師的開示演說、日記病歷、文獻著作，以及照片影片，來表現不同生命階段的體悟。同時訪問在不同階段親近法師的友人與僧俗弟子，表達他們對法師的近身觀察與感悟，同時也體現文化交流的珍貴面貌。
跨越在民國初年佛教長老與戰後嬰兒潮弟子之間，聖嚴法師人生歷經時代交替，見證東西方思想交流，晚年更致力於臺灣傳法，於新北市創辦法鼓山。新北市政府文化局表示，聖嚴法師畢生致力研習佛法，不僅以學術基底進行宗教研究，也將佛學廣傳世界，成就斐然。張釗維導演則表示：「《本來面目》是我至今拍攝過最困難的紀錄片，不僅是調查研究的過程，也考驗我做為導演的自身修為」，熟稔於處理歷史題材的張釗維，耗費一年半的時間，探尋心底的相應之處，期望將本片的啟發向外傳遞給觀眾。在疫情期間，希望能藉此電影，將宗教文化安定人心的力量廣傳。《本來面目》公益巡迴放映亦將在九月於全臺各地起跑，詳細報名及場次資訊請上《本來面目》官網查詢，歡迎民眾踴躍參加。
照片來源：新北市文化局提供