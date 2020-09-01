新北市松年大學秋季班尚有3千名額 歡迎年滿55歲銀髮族踴躍報名參加

受新冠疫情影響，新北市松年大學春季班暫停， 但近來疫情趨緩，秋季班即將於9月中旬開課，目前仍有3, 000多個名額，歡迎年滿55歲的銀髮族報名參加，一起學到老、 活到老，健康樂活，享受終身學習和交友的樂趣，有意者請上「 新北市數位樂學網」(網址：https://ezlearn. ntpc.gov.tw/)查詢相關課程。

社會局長張錦麗表示，為了提豐富銀髮族生活品質， 培養正當休閒娛樂，擴大終身學習， 新北市松年大學共開設498班，包括文創藝能、多元文化、 資訊工商、旅遊休閒及健康運動等五大類，有動態的歌唱、舞蹈、 瑜珈班，也有靜態的電腦、書法、國畫、日英文語言班， 往年都是銀髮族爭相報名，可能有的長輩尚未獲悉， 因此希望各分校承辦單位加強宣導。

張錦麗表示，為讓銀髮族安心學習， 市府也要求各分校加強防疫措施，備妥防疫物品， 落實教學場地消毒作業，並增加學員活動間距，量額溫、戴口罩、 維持社交距離，同時保持教室空氣流通，以保護學員的身體健康。

社會局老人福利科長林妏燕表示，松年大學每班上限55人， 不過只要收滿30人即可開班，全部名額共有20,349人， 開課地點分布在全市29個行政區，目前仍有3,000多個名額， 歡迎上「新北市數位樂學網」查詢相關課程， 並逕洽各承辦單位報名。