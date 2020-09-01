好消息！台歐盟雙邊貿易總額年增近一成 經貿外交也闖出一片天

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）你知道台灣最大的外國投資來自何地嗎？答案是歐盟！過去一年，台灣與歐盟雙邊貿易總額成長近一成，兩方更時常在不同議題上持續對話，顯示彼此的往來日益深化。

繼捷克參議長八月底來訪，歐洲經貿辦事處更於今日(1)回顧一年來兩邊在貿易、人權、科研、教育與文化等面向的交流，盼能在後疫情時代持續維繫雙方的合作夥伴關係。

在今日發表的「2020 歐盟－台灣雙邊關係概況」中，歐洲經貿辦事處統整一年來雙方交流合作的成果。在貿易與投資關係上，歐盟作為台灣最大外國投資者，直接投資存量達450億美元，佔所有外資投資的四分之一。而對歐盟來說，台灣則為其全球第 15 大貿易夥伴，亞洲排名第5，顯示雙方持續展現熱絡的貿易與投資關係。

為持續深化雙方的經貿合作，歐盟持續挹注資源於「歐盟在台商業與法規合作計畫」。透過此計畫，歐洲經貿辦事處聯合經濟部與外交部將於9 月 22 日舉辦全台首次的「投資歐盟論壇」，邀請台灣企業於後疫情時代及早佈局歐洲。

在人權司法、性別平等、氣候變遷、再生能源等議題上，雙方則持續進行對話與交流。像是於 2019 年「台歐盟人權諮商會議」中，兩邊除了交換意見外，歐盟更分享廢除死刑之經驗。針對氣候變遷，歐盟則與行政院及外交部合辦「歐盟台灣氣候行動青年論壇」，促進雙方氣候政策的交流。

歐洲經貿辦事處處長高哲夫 (Filip Grzegorzewski) 強調，在全球受到新冠肺炎影響的情況下，歐盟與台灣已準備好在危機時互助合作，在未來的後疫情時代，台灣將持續作為歐盟的重要合作夥伴。