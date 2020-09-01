歡慶路易莎黑卡人數破百萬! 首批獨家造型黑卡隨行杯9/1限量上市

路易莎黑卡隨行杯霧面磨砂杯身，時尚俐落的流線設計具質感，且不留指紋 路易莎黑卡隨行杯霧面磨砂杯身，時尚俐落的流線設計具質感，且不留指紋

習慣每天來杯路易莎的粉絲請注意！第一款路易莎黑卡隨行杯9/1日登場囉！歡慶黑卡會員突破百萬，同時響應環保，路易莎將虛擬黑卡實體化延伸至手中隨行杯，時尚俐落的流線設計獲得獨家造型設計專利，採用旋蓋設計降低飲品外漏風險，下窄杯身放置車內杯架都沒問題！即日起黑卡會員獨享85折優惠價$502（定價$590）首批限量販售中！

路易莎首批獨家造型黑卡隨行杯，享有黑卡2.0消費集點優惠，非常適合咖啡愛好者收藏，杯口寬大，清洗方便還可以拉花，霧面磨砂杯身，時尚質感不留指紋，杯底矽膠保護墊，有效止滑並降低碰撞磨損，具有保冰6小時，保溫6小時的功效，容量480ml，重量300g，杯口直徑8.5cm/杯底直徑6.5cm/總高16.7cm，材質本體-SUS 304不鏽鋼／杯蓋-聚丙烯PP、矽膠，耐熱溫度，杯蓋90°C。

路易莎自2018年1月發行業界首創的虛擬黑卡，定期推出專屬優惠，深獲消費者喜愛，秉持「分享共好」推廣「精品咖啡平價化」，在沒有投注任何廣告費招攬會員的情況下，短短兩年半會員數快速竄升破百萬，並且不斷優化黑卡功能，從初期的黑卡1.0出示即享優惠，到6月推出黑卡2.0邁入實名制的會員經營，全新開發透過社群的messenger串接POS，具有會員積點、訂餐，日後還會推出黑卡3.0、黑卡4.0…更多功能。

路易莎歡慶黑卡人數破百萬，首批獨家造型黑卡隨行杯09. 01限量上市，黑卡會員擁有85折優惠。