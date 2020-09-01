孕媽咪別吃生食！　北台灣初生女嬰呼吸急促確診李斯特菌症

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）疾管署今（1)）日公布國內出現新生兒感染李斯特菌症案例，經調查個案母親曾於懷孕後期食用生食，因此研判引發母子垂直感染的可能性較高。

疾管署表示，北部一名女嬰今年8月下旬出生時，即因呼吸急促症狀收治住院，經通報檢驗確診李斯特菌症。調查後發現，個案母親無症狀，但曾於今年5至6月懷孕期間，食用生菜沙拉及生魚片等生食，研判女嬰是在胎兒時期，藉由母親食用受李斯特菌污染的食物，引發母子垂直感染的可能性較高。

疾管署表示，我國自2018年起將李斯特菌症列為第四類法定傳染病；今年累計97例；依據近幾年監測資料顯示，李斯特菌感染於每年3至4月開始上升，5至6月病例數最多；新生兒個案累計4例，均為母子垂直感染，另有9例有早產、流產及死產情形之女性個案檢驗確診。

疾管署指出，李斯特菌症主要經由食用遭污染的食物感染，國外案例調查報告曾發現生菜、哈密瓜、未經殺菌程序的乳製品、未經充分加熱的熱狗及火腿等即時肉品及煙燻鮭魚等食品造成李斯特菌感染，國內則曾於生魚片、即食生鮮蔬果、即時肉品等檢出李斯特菌。

李斯特菌症目前無疫苗可預防，感染後的病情嚴重程度因感染者的免疫狀況而異，免疫力正常者不易受感染，或感染後僅有腹瀉、噁心、嘔吐等症狀。但若為孕婦傳染給胎兒，可能導致流產、死胎、早產，或在分娩時感染胎兒，造成新生兒侵襲性感染。

疾管署表示，由於李斯特菌於4℃條件下可持續生長繁殖，需加熱至72°C以上才能殺死，提醒婦女懷孕期間，應做好個人飲食與手部衛生，避免生食，處理食物時，應避免熱狗等即食肉類加工品的汁液接觸到其他食品，並於處理後澈底洗淨雙手及器具。

由於年長者、免疫力低下者、孕婦及新生兒等為李斯特菌症高風險族群。提醒這些族群如有發燒、頭痛、噁心、嘔吐等不適症狀，請儘速就醫，以及早獲得妥適的治療。