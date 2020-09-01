維護新住民司法人權 苗栗辦理通譯人員講習班

苗栗縣警察局於8月29日舉辦「司法通譯人員講習班」，邀通譯經驗豐富的譯者兼作家范水老師傳授通譯專業技巧及通譯倫理，及臺灣新住民親子關懷協會理事長陳英俊博士講授法律常識及偵查程序，藉此強化通譯人才之專業知能，提升縣內涉外案件之通譯品質，保障外國人司法權益。

本次講習共有64位通譯人才報名參加，學員語言專長涵蓋越南語、印尼語、菲律賓語、泰語及英語。報名的學員多為職業婦女，有從事科技業、語言教學、美容業及餐飲業等，也有少部分是家庭主婦。不論職業別，所有學員今天都放下手中的工作，從苗栗各鄉鎮市匯集到縣警察局大禮堂接受8個小時的通譯訓練，並且要通過筆試測驗才能領到合格證書。

多位學員平時經營小吃店，之前因為工作的關係無法參加警察局舉辦的通譯講習，這次特別店休一天來參加講習，讓她們直呼：「很值得！」。其中一位越南籍學員表示：「這次請來的老師經驗都很豐富，像陳英俊老師講到很多實用的法律觀念；還有范水老師教的通譯技巧及通譯倫理觀念，讓我收穫很多。」

活動尾聲縣警局副局長陳明宏代表局長主持證書頒發儀式，在致詞時陳副局長特別感謝通譯人員長期以來協助警察局處理涉外案件，也勉勵學員：「通譯工作就是助人的工作」，期勉學員持續在司法通譯領域精進，對社會作出貢獻。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)