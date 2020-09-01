打造黃金時代 總統訪桃園關懷在地新住民與軌道發展

蔡英文總統昨（31）日上午參訪「桃園市新住民文化會館」及「桃園軌道願景館」。她表示，軌道建設是低碳的綠色運輸，也能帶動區域的整體發展，中央將會持續支持桃園的軌道建設，「三心六線，美好正實現」，她期盼中央及地方攜手合作，提供市民朋友更方便的運輸服務，一起打造桃園發展的黃金時代。

總統首先參訪「桃園市新住民文化會館」，由印尼籍通譯陳麗珠導覽參觀會館，暸解館內服務項目，並現場體驗製作果凍花，與新住民朋友親切互動，氣氛溫馨愉悅。

隨後，總統前往「桃園軌道願景館」，聽取導覽介紹桃園軌道史，及軌道技術工程說明，以及由桃園市政府捷運工程局陳文德局長簡報「桃園軌道願景館活化歷程及桃園三心六線軌道建設計畫」。

總統致詞時表示，今天上午的行程都在桃園市，稍早和鄭文燦市長一起到新住民文化會館，現在又到了軌道願景館，從這兩項行程看得出鄭市長非常用心，團隊也充滿創意，把一個倉庫變成軌道願景館，讓我們感受這個空間，也可以瞭解桃園市的建設計畫，尤其是一進來看到火車站的模型，真的非常不一樣。

總統說，她前陣子去過臺灣博物館的鐵道部園區，今天來看桃園火車站周邊的歷史建築，呈現出不同時期的回憶和技術，非常豐富；保留鐵道文化、推廣軌道文化，這是中央和地方一致的共識。而且，桃園好玩的、適合親子出遊的地方越來越多，也是讓人很開心的事情。

總統強調，軌道建設是低碳的綠色運輸，也能帶動區域的整體發展，桃園的軌道建設，中央一定會持續支持，一條一條來實現。桃園有軌道的歷史文化，也有軌道建設明確的藍圖，在中央地方攜手合作下，「三心六線，美好正實現」，一起打造出桃園發展的黃金時代。

訊息來源：總統府

(新聞轉載自新住民全球新聞網)