擴大開放美豬、美牛後　美國宣布與台灣展開高層經貿對話

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文在上周宣布擴大開放美豬、美牛進口台灣後，美國政府也表示將與台灣展開高層經貿對話，進一步拓展台美雙邊經貿關係。

美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）昨（31）日在華府智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）舉辦的線上論壇中宣布，美國將與台灣啟動經濟暨商業對話（Economic and Commercial Dialogue），這個對話「將探索雙方經貿關係的各項層面，以科技為主軸，觸及半導體、醫衛，以及能源等領域。 」

美國在台協會（American Institute in Taiwan）隨後也透過新聞稿說明，這場新的高階年度經濟對話將提供平台，深化台美在各項優先議題上的經濟連結，「這場對話將有助於開拓新的經濟合作領域，並加強現有的合作計畫。」

提及在台灣擴大開放美豬、美牛進口後「美台經濟關係將更上一層樓」，美國在台協會也表示，針對新啟動的經濟對話，美方將由國務院主管經濟成長、能源和環境的次卿克拉奇（Keith Krach）主持。

蔡英文在上週五（28）召開記者會宣布，政府將訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，並放寬30月齡以上的美國牛肉進口；她強調「這是一個是基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定。」

蔡英文此舉是為與美國簽訂雙邊貿易協定（bilateral trade agreement）叩關，她近年多次表達台灣與美國簽署雙邊貿易協定的意願，她也在上週記者會中提及，「貿易協商的前提，是必須要合理化貿易管理措施，要以同樣的國際標準，對其他國家互惠開放。」

事實上，歷屆台灣政府皆想與美國簽訂雙邊貿易協定，但都遭到當時的在野黨黨大力反對，過去國民黨時期，在野的民進黨也對開放美豬、美牛持反對意見，也顯見這項議題除了是經貿問題外，也是政治問題。

強調民進黨在原則上沒有向美國作出讓步，蔡英文表示，過去民進黨在野期間反對美豬、美牛進口是因為國際一直到2012年才針對萊克多巴胺的含量訂定規範標準，「因為時空環境的改變，使得過去所沒有成就的條件，如今正逐步實現，讓我們能夠有空間做進一步開放的決定。」

針對台灣宣布進一步開放美豬、美牛進口，美國副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），以及商務部長羅斯（Wilbur Rose）等官員紛紛發文表示贊同。彭斯便推文表示台灣的新措施將為台美雙方「進一步的經貿合作及更強健的貿易伙伴關係打開大門。」