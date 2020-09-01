防制人口販運連11年1級成效 內政部攜手業者打擊強迫勞動

說明：美國在台協會處長酈英傑肯定台灣對於人權的重視(移民署提供) 說明：美國在台協會處長酈英傑肯定台灣對於人權的重視(移民署提供)

說明：陳宗彥表示，我國已連續11年獲評為防制成效第1級的國家，希望透過交流分享臺灣經驗，與國際合作打擊人口販運(移民署提供) 說明：陳宗彥表示，我國已連續11年獲評為防制成效第1級的國家，希望透過交流分享臺灣經驗，與國際合作打擊人口販運(移民署提供)

說明：今年的工作坊探討「防制人口販運之整體策略」、「被害人安全與新生」、「防杜勞力剝削新主角-企業社會責任」及「重要國家防制人口販運挑戰與... 說明：今年的工作坊探討「防制人口販運之整體策略」、「被害人安全與新生」、「防杜勞力剝削新主角-企業社會責任」及「重要國家防制人口販運挑戰與突破」等4個主題。(移民署提供)

內政部舉辦的防制人口販運國際工作坊在今（1）日揭幕，包括行政院政務委員羅秉成、內政部政務次長陳宗彥、美國在台協會處長酈英傑、移民署署長邱豐光及台灣虎航等多家業者都出席，共同宣誓打擊強迫勞動。

陳宗彥表示，我國已連續11年獲評為防制成效第1級的國家，且被「全球國家安全指數報告」列為全球犯罪率第2低、安全指數第2高的國家，這是政府與民間攜手的成果，希望透過交流分享臺灣經驗，與國際合作打擊人口販運。

陳宗彥進一步表示，今年活動雖受疫情影響，無法像往年有許多外賓參與，所幸台灣防疫有成，仍然可以召開實體會議。今年的工作坊主軸著重在公私部門的合作，所以也邀請了資方代表，期望能夠在後疫情時代把防制人口販運的準備做得更完善，也藉由工作坊的舉辦相互激勵，有利後續政策的擬定跟執行。

行政院政務委員羅秉成則細數今年來台灣在人權政策上的努力，並表示雖然連續11年獲評為人口販運防制成效第1級的國家，台灣在人權推廣的議題上仍不鬆懈，現在進一步納入商業人權，期望社會在發展經濟時也要兼顧人權，企業要符合相關勞動人權法令，其重點在全體人民觀念上的接受與實踐。本次工作坊期望能凝聚大家對此議題的向心力，提升整個國家的人權實力。

內政部表示，台灣面臨的人口販運主要是勞力剝削及性剝削的課題，去(2019)年外籍被害人安置人數降至92人，是2009年「人口販運防制法」施行以來最低。今(2020)年受疫情等影響，國際上的人口販運也相對減少，但臺灣各部門對防制工作絲毫不鬆懈，持續針對疫情結束可能衍生的新興議題，擘劃「2021-2022反剝削行動計畫」，要讓防制工作一年比一年更好。

內政部指出，移工在臺人數高達70多萬人，部分潛在弱勢人士，不熟悉臺灣的語言，可能無法在被害時有效報案，因此，政府積極推動認識「求救」的手語，並首度在防制人口販運國際工作坊開幕式，安排手語同步翻譯，更於大會手冊中放置「中文」、「印尼語」、「越南語」、「泰國語」對照的手語救援資訊，希望讓被害人有更多求救的機會。

內政部移民署表示，今年的工作坊探討「防制人口販運之整體策略」、「被害人安全與新生」、「防杜勞力剝削新主角-企業社會責任」及「重要國家防制人口販運挑戰與突破」等4個主題，受疫情影響，外國官方或國際組織雖無法派員來臺，但國內駐臺機構官員、非政府組織人員及關心人口販運議題人士均踴躍出席，部分國外講者，亦透過預錄或視訊方式參與。

今年工作坊有3位國外講者預錄影片於現場播放，包括香港何珮芝律師，是美國國務院「2020人口販運英雄獎」得主，對於香港人口販運問題有深入研究；英國講者Luke de Pulford，擔任Arise基金會的執行長，介紹「道德招募」這個新觀念給與會來賓；以及泰國司法部最高檢察署檢察官Mark Charoenwong，以「東南亞國協及泰國打擊人口販運之挑戰」為題，說明東協區域內的人口販運現況。

今日活動包括財團法人伊甸社會福利基金會、東南亞國際人力資源有限公司、豐群水產股份有限公司及台灣虎航有限公司等民間業者代表，都一同出席聯合宣誓打擊強迫勞動，展現政府及企業齊心反奴，共同打擊人口販運的決心。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)