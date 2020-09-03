「盧安達飯店」原型主角遭逮捕 盧安達政府：涉及恐怖攻擊

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）盧安達內戰期間，胡圖族的保羅·魯塞薩巴吉納(Paul Rusesabagina)利用自己酒店經理的身份，保護了數百名應是敵對部落的圖西族和胡圖族難民，這起事件不只啟發了《盧安達飯店》的電影拍攝，更獲得多個人權獎項，然而，他在31日卻遭到政府以「組織恐怖行動」為由逮捕。

事實上，保羅在盧安達內戰之後成立了反對黨，甚至還在鄰國的剛果民主共和國境內，有一支「武裝分部」，他本人則與妻子和孩子流亡比利時，並沒有留在盧安達境內，因此當盧安達執政當局在首都基加利(Kigali)記者會上「展示」保羅時，外界都十分驚訝。

當局並未解釋他們從哪裡抓走了保羅，只簡要的表示，有證據顯示保羅與國內叛亂組織關係密切，因此他們已依據「國際逮捕令」將其逮捕，不過，這個指控早在2011年就已經出現過，當時也沒有對保羅提出任何指控。

不過這次政府表示，由於尚比亞總統倫古(Edgar Lungu)與保羅關係良好，尚比亞長期資助國內的叛亂組織盧安達解放陣線(FLN)，足證明保羅與「恐怖攻擊」的關聯，不過這個說法也為倫古及保羅所駁斥。

分析指出，現任盧安達總統保羅·卡加米(Paul Kagame)當年指揮的軍隊結束了盧安達的內戰，他在2000年開始擔任總統後，雖然大幅改善該國的平均壽命，還逐步將國家轉型成適合經商的地區，不過其領導的政黨一黨獨大，不只迫害反對黨並使其他人流亡海外也是不爭的事實。

對此，卡加米在去(2019)年接受《時代雜誌》訪問時指出，雖然自己曾經延長總統任期，他不會欺騙大眾，也不會侵害人權，他之所以留下，是因為他相信這是對人民最有利的選擇。