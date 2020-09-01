隔夜菜險害命　中國男子食用剩菜致半身癱瘓

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）近來傳出中國一名男子只因吃了隔夜菜，導致腎衰竭、半身癱瘓，隔夜菜的安全性再度引發關注。 醫師警告，若未善加保存與加熱，恐有食物中毒風險。

中國報報導，陝西省西安市32歲男子曾春，2017年某天突然噁心嘔吐求診，醫生判斷是其吃了冰箱剩菜而中毒，導致急性胰臟炎、腎衰竭與肝功能損傷。這名男子回憶，當時全身插滿針管，情況危急，下半身更因此癱瘓。

報導引述西京醫院消化道醫師周新民說法，指隔夜食物有兩大威脅，一是微生物繁殖致食物變質，二是亞硝酸鹽增多，增加中毒風險。剩菜必須徹底加熱至攝氏100度以上，而綠色蔬菜、海鮮、不熟的雞蛋、蘑菇、滷味等剩菜，更是最好別隔餐食用。

針對隔夜菜的致癌疑慮，台灣營養師許育禎日前也在粉專說明。她表示，稱剩菜剩飯會致癌過於誇大，但蔬菜根莖類栽植過程中，因施肥緣故，會殘留硝酸鹽，若保存不當，的確可能會轉化為亞硝酸鹽，配上含有胺的食物（如海鮮），就會產生亞硝胺，引發腸胃道癌症。

她同時提醒食物冷藏勿超過三天，存放時盡量維持乾燥，倒掉湯汁，以免孳生細菌，隔餐加熱絕對必須高溫煮沸。由於加熱多次會使營養素流失，再加上有這類食安疑慮，建議民眾，還是少煮一些比較安心。