  1. 首頁
  2. 食安健康

隔夜菜險害命　中國男子食用剩菜致半身癱瘓

未妥善保存、加熱的隔夜菜，恐造成細菌孳生

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/01 13:52
示意圖（Getty Images）

示意圖（Getty Images）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）近來傳出中國一名男子只因吃了隔夜菜，導致腎衰竭、半身癱瘓，隔夜菜的安全性再度引發關注。 醫師警告，若未善加保存與加熱，恐有食物中毒風險。

中國報報導，陝西省西安市32歲男子曾春，2017年某天突然噁心嘔吐求診，醫生判斷是其吃了冰箱剩菜而中毒，導致急性胰臟炎、腎衰竭與肝功能損傷。這名男子回憶，當時全身插滿針管，情況危急，下半身更因此癱瘓。

報導引述西京醫院消化道醫師周新民說法，指隔夜食物有兩大威脅，一是微生物繁殖致食物變質，二是亞硝酸鹽增多，增加中毒風險。剩菜必須徹底加熱至攝氏100度以上，而綠色蔬菜、海鮮、不熟的雞蛋、蘑菇、滷味等剩菜，更是最好別隔餐食用。

針對隔夜菜的致癌疑慮，台灣營養師許育禎日前也在粉專說明。她表示，稱剩菜剩飯會致癌過於誇大，但蔬菜根莖類栽植過程中，因施肥緣故，會殘留硝酸鹽，若保存不當，的確可能會轉化為亞硝酸鹽，配上含有胺的食物（如海鮮），就會產生亞硝胺，引發腸胃道癌症。

她同時提醒食物冷藏勿超過三天，存放時盡量維持乾燥，倒掉湯汁，以免孳生細菌，隔餐加熱絕對必須高溫煮沸。由於加熱多次會使營養素流失，再加上有這類食安疑慮，建議民眾，還是少煮一些比較安心。
剩菜
隔夜菜
隔夜飯
細菌
致癌
癌症
亞硝酸鹽
硝酸鹽
亞硝胺

相關新聞

對台灣醫藥界貢獻傑出　印度抗癌學者庫納那塔利、獲頒永久居留證「梅花卡」
對台灣醫藥界貢獻傑出　印度抗癌學者庫納那塔利、獲頒永久居留證「梅花卡」
2020/08/23 12:47
台灣統計：家有癌爸媽　小孩易過度早熟　甚至為壓力症候群的高危險群
台灣統計：家有癌爸媽　小孩易過度早熟　甚至為壓力症候群的高危險群
2020/08/17 14:55
台灣每年逾500兒童罹癌　出現不明原因發燒、疼痛、停止生長等9大警訊快就醫
台灣每年逾500兒童罹癌　出現不明原因發燒、疼痛、停止生長等9大警訊快就醫
2020/08/12 15:42
36款胃藥放越久致癌風險越高　台灣健保年用量逾8000萬顆
36款胃藥放越久致癌風險越高　台灣健保年用量逾8000萬顆
2020/07/30 12:22
【永久禁用】減肥藥「沛麗婷」恐致癌　台灣食藥署宣布廢證
【永久禁用】減肥藥「沛麗婷」恐致癌　台灣食藥署宣布廢證
2020/07/16 12:28