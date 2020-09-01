〈時評〉台美上演友好大戲　慎防中國背後下重手

美國在台協會特別解密六項保證的電報（圖片來源：美國在台協會） 美國在台協會特別解密六項保證的電報（圖片來源：美國在台協會）

台美之間最近合演了幾場大戲，美國在政治、 經貿方面都維持一貫的自身利益，台灣卻因為鬆綁美豬、美牛進口， 國內掀起風波，不過，如今換來美國展現穩定台海局勢的強烈宣示， 以及未來可能開啟雙邊貿易協定的契機。

蔡英文總統宣示開放美牛、美豬，許多綠營人士解讀， 由於中國不斷在周邊海域進行軍演，共機也持續在台灣附近繞行， 台海情勢已經出現明顯變化，因此， 必須獲得美國提供更明確的承諾與保證。

果不其然， 美國國務院亞太助理國務卿史達偉在參加華府智庫傳統基金會的研討 會上，特別提到最新對台政策， 以及雷根總統一九八二年的六項保證。在這稍早前， 美國在台協會特別解密六項保證的電報。

美國對台六項保證包括「不會設定終止對台軍售的日期」、「 不會就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見」、「 不會在台北與北京之間擔任斡旋角色」、「不會修訂台灣關係法」、 「不會改變關於台灣主權的立場」與「 不會施壓台灣與中華人民共和國進行談判」；相關電報解密後， 意味著美國是對台灣做出更直接、具體的承諾， 會繼續提供軍事上的協助。

台灣接到這些訊息的同時，中共也獲得一致的消息， 就等於是美國在向中國釋出強硬的態度。不僅如此， 史達偉還特別提到，中國的「一中原則」和美國政策不同，在一中原則下，中共主張對台灣擁有主權， 美國對台灣主權不持任何立場。這番話， 等於是不承認中共主權及於台灣。

史達林雖說，美國持續落實「一個中國政策」， 美國的政策沒有改變，但來自北京日益增加的威脅， 挑戰西太平洋的和平穩定，美國支持台海維持現狀， 所以必須採取行動恢復平衡。這項立場宣示， 除了呼應六項保證的對台軍售議題外，其實美方要強調的重點， 是不僅止於台海，像是南海情勢日益緊張， 美國是藉此釋出穩定區域的明確態度。

這幾場大戲裡，美國打開美牛、美豬銷往台灣的貿易機會， 同時藉由台海局勢的立場宣示，一方面能繼續對台軍售， 一方面是讓中國感受到壓力，美國可說是面子、裡子通吃。

反觀台灣，因為美牛美豬議題，在國內吵得沸沸揚揚，如今， 美國向台灣展露出底牌，

對台保證和承諾不再遮遮掩掩，接下來， 民進黨政府若能在台美貿易上出現新斬獲，將能贏得更多肯定。

只不過，這些都是照著台美劇本在走， 被激怒的中國會在背後如何出重手，台美不得不防。