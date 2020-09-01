境管解禁！　日本與台灣本月互相開放商務人士入境

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）經我國與日本政府協商後，雙方同意將在9月互相開放兩國商務人士入境，外交部今（1）日表示，這是台灣與外國政府在新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情於全球爆發後，就相互放寬境管事宜達成協議的首例，將有助於恢復台日間商務往來。

日本共同社今日報導，日本外務大臣茂木敏充稍早已宣佈將與台灣互相開放商務人士入境，新措施將於9月8日正式實施；報導指出，日本政府也將繼泰國及越南後，於同日開放柬埔寨、寮國、馬來西亞，以及緬甸籍的長期居留人士入境。

茂木敏充表示，「日本希望在防止疫情擴散的同時，恢復商業活動。」目前日本針對159個國家及地區實施境管措施，包括美國、中國，以及歐洲全境。

台灣外交部則說明我國商務人士在新措施上路後赴日本的相關規定，包括提出應聘證明或邀請函向日本台灣交流協會申請簽證；繳交登機前72小時內採檢的PCR檢驗陰性證明，且抵達日本後於機場再，接受一次PCR採檢；入境日本後在自宅或指定機構隔離14天。

外交部表示，自從日本政府於7月22日宣布與我國協商境管鬆綁事宜後，雙方即展開緊密洽商，如今順利達成共識，並決議先行開放商務人士入境。

外交部指出，這充分顯示日方對我國武漢肺炎防疫成效的肯定，除將有助於恢復台日間商務往來，也對重啓後疫情時代國際交流具有指標性意義；外交部期盼經由新措施，台日經貿交流能更上層樓、共創雙贏，並盼今後雙方深化防疫合作，攜手對抗疫情，相互扶持共度難關。