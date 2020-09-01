台灣防制人口販運連11年1級 內政部：大會手冊首度放置印越泰手語救援資訊

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）內政部的防制人口販運國際工作坊活動今(1)日在台北舉辦，內政部政務次長陳宗彥致詞時表示，台灣已連續11年獲評為防制成效第1級的國家，且被「全球國家安全指數報告」列為全球犯罪率第2低、安全指數第2高的國家，這是政府與民間攜手的成果，希望透過交流分享台灣經驗，與國際合作打擊人口販運。

內政部表示，台灣面臨的人口販運主要是勞力剝削及性剝削的課題，2019年外籍被害人安置人數降至92人，是2009年「人口販運防制法」施行以來最低。今(2020)年受疫情等影響，國際上的人口販運也相對減少，但台灣各部門對防制工作絲毫不鬆懈，持續針對疫情結束可能衍生的新興議題，擘劃「2021-2022反剝削行動計畫」，要讓防制工作一年比一年更好。

移工在台灣人數高達70多萬人，部分潛在弱勢人士，不熟悉台灣的語言，可能無法在被害時有效報案，因此，政府積極推動認識「求救」的手語，並首度在防制人口販運國際工作坊開幕式，安排手語同步翻譯，更於大會手冊中放置「中文」、「印尼語」、「越南語」、「泰國語」對照的手語救援資訊。

內政部移民署表示，今年的工作坊探討「防制人口販運之整體策略」、「被害人安全與新生」、「防杜勞力剝削新主角-企業社會責任」及「重要國家防制人口販運挑戰與突破」等4個主題，受疫情影響，外國官方或國際組織雖無法派員來台，但國內駐台機構官員、非政府組織人員及關心人口販運議題人士均踴躍出席，部分國外講者，亦透過預錄或視訊方式參與。

行政院政務委員羅秉成、內政部政務次長陳宗彥、美國在台協會處長酈英傑及台灣虎航等多家業者都出席，共同宣誓打擊強迫勞動。(照片由內政部提供)