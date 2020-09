避免捷克因議長訪問台灣遭中國報復　德國重量級議員籲歐盟立場一致

相關新聞

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)中國外長王毅8月31日揚言,捷克參院議長維特齊(Miloš Vystrčil,又譯韋德齊)將為訪台付出代價,德國國會外交委員會主席對此表示不滿,呼籲歐盟立場一致,避免捷克被中國報復。

正在歐洲訪問的中國國務委員兼外交部長王毅,當地時間9月1日將會晤德國外長。

德國國會外交委員會主席洛特根(Norbert Röttgen)31日推文(如下)表示,歐盟成員國即使承認一中政策,依然能訪問台灣 ,討論如何合作對抗疫情。

The EU27 accept the #OneChinaPolicy , but visits to #Taiwan have to possible. The fact that Chinese Foreign Minister #Wang threatens another EU member state & a parliamentarian personally, while being on visit to Germany, is a diplomatic & democratic affront. #China

洛特根接受「商報」(Handelsblatt)訪問時,批評王毅在德國訪問時,對另一個歐盟成員國和一名國會議員點名威脅,不僅是對外交、也是對民主的冒犯,「德國政府和我們國會議員,都不應該當作什麼事也沒發生」。

洛特根在推文中還說,台灣在地圖上不是空白(如下) ,而是必須處理的現實,歐盟應該迅速達成共識,保護個別成員國不被中國報復。

Both the German government & parliament cannot accept such behaviour. #Taiwan is not a blank spot on the map. It is a reality we need to deal with. I urgently call the EU27 to find a common position on this, which protects individual member states from Chinese retaliation. #China