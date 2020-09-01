避免捷克因議長訪問台灣遭中國報復　德國重量級議員籲歐盟立場一致

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【快訊】捷克參院議長立法院發表演說 結尾用中文說「我是台灣人」

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國外長王毅8月31日揚言，捷克參院議長維特齊（Miloš Vystrčil，又譯韋德齊）將為訪台付出代價，德國國會外交委員會主席對此表示不滿，呼籲歐盟立場一致，避免捷克被中國報復。

正在歐洲訪問的中國國務委員兼外交部長王毅，當地時間9月1日將會晤德國外長。

德國國會外交委員會主席洛特根（Norbert Röttgen）31日推文(如下)表示，歐盟成員國即使承認一中政策，依然能訪問台灣 ，討論如何合作對抗疫情。

The EU27 accept the #OneChinaPolicy, but visits to #Taiwan have to possible. The fact that Chinese Foreign Minister #Wang threatens another EU member state & a parliamentarian personally, while being on visit to Germany, is a diplomatic & democratic affront. #China — Norbert Röttgen (@n_roettgen) August 31, 2020

洛特根接受「商報」（Handelsblatt）訪問時，批評王毅在德國訪問時，對另一個歐盟成員國和一名國會議員點名威脅，不僅是對外交、也是對民主的冒犯，「德國政府和我們國會議員，都不應該當作什麼事也沒發生」。

洛特根在推文中還說，台灣在地圖上不是空白(如下) ，而是必須處理的現實，歐盟應該迅速達成共識，保護個別成員國不被中國報復。

Both the German government & parliament cannot accept such behaviour. #Taiwan is not a blank spot on the map. It is a reality we need to deal with. I urgently call the EU27 to find a common position on this, which protects individual member states from Chinese retaliation. #China — Norbert Röttgen (@n_roettgen) August 31, 2020

中央社報導，洛特根是德國執政黨基民黨（CDU）的重量級議員，已宣布將競逐黨主席和下一屆的德國總理。

中國國務委員兼外交部長王毅8月25日起出訪歐洲，明天將在柏林會晤德國外交部長馬斯（Heiko Maas）。

商報指出，王毅這次出訪歐洲引起不少議論。他先是對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）源自中國表示懷疑，接著試圖拉攏歐洲與中國合作對抗美國。最大的爭議是他指捷克參議院議長維特齊（MilošVystrčil）訪台是「挑釁」，威脅捷克將「付出深重代價」。

王毅將於當地時間9月1日訪問柏林，德國外長馬斯與他會談時將關注香港和人權等議題。德國朝野議員日前致函外長，呼籲他對中國採取更強硬立場，並打算與港人和維吾爾團體舉行示威。

王毅8月25日至9月1日訪問義大利、荷蘭、挪威、法國和德國等歐洲5國。

這是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來，王毅第一次訪問歐洲，德國是現任歐盟輪值主席國，王毅這次訪問柏林因此備受關注。

德國外交部一名發言人8月31日說，除了歐盟與中國的雙邊關係，德國外長馬斯（Heiko Maas）將與王毅討論疫情、貿易、法治、人權和香港問題。

南德日報（Süddeutsche Zeitung）報導，布蘭德（Michael Brand）、包瑟（Margarete Bause）、國會人權委員會主席顏森（Gyde Jensen）等關心中國人權的國會議員，在王毅來訪前夕聯名致函馬斯，呼籲他將雙邊會談侷限在意見的交換，不要簽訂任何可能被中國拿來宣傳的協議。

今年6月，美國、澳洲、德國等國議員成立「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC），協調對中國的立場，這3名議員都是成員。

德國議員在信中表示，自從中國在香港粗暴違背國際法後，與中國的互動就沒有必要再低調，呼籲馬斯要求中方關閉囚禁維吾爾人的營地。

他們還警告，當前的中國領導人愈來愈具攻擊性，沒有資格做戰略上的可靠夥伴，馬斯必須向王毅明確表態中國的行為在區域和全球都造成緊張，威脅現有的國際秩序。

這幾位議員並打算與流亡英國的前香港眾志創黨主席羅冠聰、旅居德國的世界維吾爾代表大會主席多里坤‧艾沙（Dolkun Isa）等人在外交部門口抗議王毅的來訪。

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