循環經濟的日常 「2030未來 超越圈圈 Future All Together」9/3開展

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為推廣循環經濟的資源循環理念，行政院環境保護署自9月3日起，在華山1914文創園區鍋爐室舉辦為期4天的 「2030未來 超越圈圈 Future All Together」循環經濟的日常展覽活動，預計將有約50個循環經濟相關單位參展，當天還有以「我們地球上的家」兒童畫作展覽。

環保署表示，這次的展覽結合超過50個循環經濟相關單位參展，展區以綠色生活型態規劃食、衣、住、行、育、樂6大類，讓民眾以不同的觀點及思維，參與保護地球的行動，提供民眾日常生活實踐的選擇。

這次展出的展品創新且富有人文故事，如系統租賃模式：電電租提供家電出租的共享平台，增加閒置家電的使用，青瓢、好盒器透過重覆使用餐具，以減少免洗餐具。零廢棄循環：二次運球回收廢棄籃球製作精緻文創、百變旗幟回收廢棄旗幟述說台灣特色文化、茶布屋以植物藍染及舊衣剩布進行設計顛覆想像。地方創生故事: 臨近小漁村的吳村工作室，利用廢棄漁網製作成時尚的側肩包。產品設計類：生產模式中融入循環經濟概念的合隆羽藏3R綠循環枕頭、貓砂使用過可堆肥製成有機肥，栽種出下一批的「貓便當茶」的茶葉，形成生生不息的循環。

展覽並以寓教於樂的方式將循環經濟概念融入，展區設計親子循環經濟體驗活動，包含藝術創作應用於童趣逐格動畫故事製作、版畫系列、舊衣再製口罩DIY、回收籃球手作鑰匙圈體驗、軟木塞植栽…等，提供民眾實際參與，盼民眾將循環經濟理念帶回並擴散，響應環保綠生活，愛家愛地球。循環經濟體驗活動限額報名中，詳情請上活動粉絲頁查詢。