【快訊】捷克參院議長立法院發表演說　結尾用中文說「我是台灣人」

捷克參議院議長維特齊（左）1日上午前往立法院參訪並發表演說， 立法院長游錫堃（右）代表致贈立法院國會外交榮譽獎章一等獎章及證書給維特齊。中... 捷克參議院議長維特齊（左）1日上午前往立法院參訪並發表演說， 立法院長游錫堃（右）代表致贈立法院國會外交榮譽獎章一等獎章及證書給維特齊。中央社

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更新時間: 2020-09-01 11:13

首次發稿: 2020-09-01 10:39

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil，又譯韋德齊），今天(9/1) 到立法院參訪並發表演說；立法院長游錫堃除致詞歡迎，也代表立法院致贈紀念議事槌、立法院國會外交榮譽一等獎章給維特齊。

根據國會頻道直播影片 (如下) ，韋德齊在演講時，援引美國前總統甘迺迪於1963年6月26日在西柏林演說時，以德文說出「我是柏林人」為例，闡述民主價值的重要性，在演說尾聲他表示，請容許他以同樣的方式、以一句話向台灣人民表示支持，維特齊隨後以捷克文和中文說出「我是台灣人」，強調對台灣的堅定支持，獲得全場起立鼓掌。

維特齊（Miloš Vystrčil）8月30日率領89人的訪問團訪台，為迎接維特齊的到來，立法院於紅樓101會議室外設置「台捷攜手、民主前行」的民主友誼牆，也在議場旁的走道一側，利用櫥窗布置捷克特展，講述「布拉格之春」等捷克歷史、介紹捷克國會。

在維特齊發表演說前，游錫堃代表立法院致贈議事槌、立法院國會外交榮譽一等獎章給維特齊，並合影留念。

捷克參議院議長維特齊今天在立法院發表演說，是非邦交國議長中第一人。對有機會在台灣最高立法機構發表演講，維特齊表達誠摯謝意，也說感到十分榮幸。

維特齊今天受邀到立法院以「民主國家團結一致，致力捍衛共同價值」為題發表演說，是立法院睽違45年後，再度有外國議長在議場發表演說。維特齊也是非邦交國議長中第一人。

對於維特齊到訪，立法院長游錫堃除致詞歡迎，也代表立法院致贈紀念議事槌、立法院國會外交榮譽一等獎章給維特齊。

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