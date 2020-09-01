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台灣「路口安全大執法」9/1登場　5大執法重點看過來

9/1起，路口安全大執法，未停讓行人最高罰3600！

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/09/01 10:34
取自交通部長林佳龍臉書。

取自交通部長林佳龍臉書。

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）根據內政部警政署統計，108年全國道路交通事故及行人死亡人數有增加趨勢，其中，肇事原因以車輛「不禮讓行人」為主。為了加強車輛與行人守法觀念，交通部宣布，全國「路口安全大執法」於今（1）日上路，將針對「汽機車不停讓行人」等5大重點項目進行取締。

交通部長林佳龍表示，近年行人車禍死亡人數攀升，去年達到458人，交叉路口行人事故為209人。事故肇因以「車輛未注意車前狀況」、「搶越行人穿越道」，及「行人未依規定行走行穿線、地下道、天橋而穿越道路」為前三肇因。

交通部除了全面檢討易肇事路口標誌標線、從法規面修正導入友善行人設計，也與內政部長徐國勇討論決議，今日起，鎖定汽機車未停讓行人的違規大執法。

  • 9月1日起路口安全大執法的執法重點如下：
  1. 汽機車不停讓行人
  2. 車輛轉向不暫停讓行人優先通行
  3. 汽機車闖紅燈及紅燈右轉
  4. 行人未依規定行走行人穿越道
  5. 行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路

根據道路交通管理處罰條例，「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」，罰鍰都是新台幣1200元至3600元，「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」罰1800元至5400元，「行人未依規定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」罰鍰都是300元。

交通部長林佳龍提醒，下了車，每個人都是行人，都會期盼更安全的用路環境。提醒駕駛朋友，通過路口務必左右看確認有無行人，停讓行人優先行。行人通過路口也請專注，千萬別當低頭族。
路口安全大執法
台灣
交通部
內政部

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