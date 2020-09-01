巴西知名原民部落領袖確診武漢肺炎 郝倪學會：狀況穩定

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）亞馬遜雨林保護運動的代表人士，巴西卡雅波族(Kayapo)原民部落領袖，郝倪·麥修戴爾（Raoni Metuktire）8月28日傳出因確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）住院治療。

綜合外媒報導，郝倪學會（Raoni Institute）在8月31日的新聞稿寫道，近90歲的郝倪的健康狀況良好，沒有發燒，他可以在沒有氧氣治療的情況下，正常呼吸。新聞稿還寫道，只要他的狀況穩定，很快就可以出院。

為了推行保護亞馬遜地區的原住民領土運動，郝倪30年來身穿原住民服飾跑遍全球，並和各國領導人會面。更曾經譴責巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）欲發展亞馬遜雨林原住民土地經濟的言論。

據非營利組織巴西原住民人民協會（Association of Indigenous Peoples of Brazil）的統計數據顯示，自武漢肺炎在巴西流行後，有2萬8815名原住民感染，有757人死亡。

郝倪學會表示，武漢肺炎疫情正在馬托格羅索(Mato Grosso)蔓延，他們以「保護你們、保護我們」請求國際援助。

為了保護原住民社區免受疫情的侵害，巴西最高法院上(8)月4日做出裁決，迫使政府應在60天內提出衛生計劃。