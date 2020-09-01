【新冠肺炎】罔顧人權 新疆防疫逼吞中藥、裸體消毒

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）同樣是防疫，新疆維吾爾族面臨的手段卻較中國其他地區都來得鐵腕。美聯社披露，為了遏止武漢肺炎（COVID-19），當局強迫維族女子喝中藥，更迫其脫光衣服消毒，在在凸顯了當地居民所受到的不人道對待。

一名中年維族女子透露，新疆疫情正酣時，她與多人被關進收容中心，每天得喝下不明中藥，喝了後感到無比噁心虛弱。除此之外，每周還有一次的「消毒酷刑」，她們赤身裸體、護住臉部，被強力消毒劑噴灑全身，「就像消防員滅火般」，腐蝕性之高，連皮膚都因此脫落。

這是北京為了防疫，在新疆採取的霹靂手段。不遵從居家禁令或吞服中藥者，將遭到逮捕。可怕的是，其中一項草藥清肺排毒湯，含有高毒性與致癌物質，德國、美國、瑞士等地都已禁用。

新疆疫情難抑，7月中起已通報826例，當局再祭封城令，截至8月31日已是第45天封鎖。當初病毒發源地武漢雖也曾大規模封城，卻未迫使民眾喝中藥，也能在自家社區活動或外出採買必要品，而新疆少數族裔顯然沒有受到同等待遇。

這名維族女子在關押月餘後獲釋，但儘管多次採檢結果皆為陰性，她仍不得外出。此外，每日都有社區人員要她喝下白色瓶子裝盛的中藥，許多新疆居民也都在社群媒體上分享了類似的遭遇，甚至不乏漢人。

一名漢族商人透露，儘管五次採檢都為陰性，卻從7月中強制隔離至今，在社群軟體上的抱怨也遭審查刪除。他同樣被迫吞下不明中藥，包括一種名為蓮花清瘟的藥物。根據美聯社報導，此種藥物誆稱有對抗COVID-19之療效，美國邊境管理單位已多次攔截。

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