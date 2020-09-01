布拉格市長：台北捷克直航有望 「華航」名稱與中國無關

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）捷克首都布拉格市長賀瑞普，昨(8/31) 在臉書po文說，台北往返布拉格的直航航線有望了，並強調華航（China Airlines）名稱指的是台灣官方名稱「中華民國」，與中國無關。

賀瑞普昨也在台北市副市長黃珊珊等人陪同下，參訪台北市立動物園(如下圖) 。

台北市副市長黃珊珊（左）31日陪同捷克首都布拉格市長賀瑞普（左2）等貴賓，一同參觀台北市立動物園，總時程1個多小時，全程口罩戴好戴滿，未與一般遊客接觸。（台北市政府提供）中央社

捷克參訪團包括參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）與首都布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）等89人於8月30日搭中華航空包機訪台。華航31日稍早表示，華航董事長謝世謙與捷克訪團交流時，華航將針對台捷市場發展，配合全球航網與歐洲市場布局，持續觀察後疫情時代整體航空市場復甦情況，積極評估未來開闢台北往返布拉格航線服務。

賀瑞普傍晚在臉書發文報告好消息，他表示台北往返布拉格的直航航線有望實現，一旦2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情趨緩，且有足夠的長程客機，就會積極推動，對此，他感到高興，華航也表示支持。

賀瑞普特別在po文強調，華航由謝世謙領導，華航（China Airlines）名稱指的是台灣官方名稱「中華民國」（Republic of China），與中國無關。

賀瑞普31日行程滿檔，上午出席台捷經貿暨投資論壇，下午訪問國立政治大學，結束後又趕往台北市立動物園參訪，並與北市談及穿山甲借殖議題。

賀瑞普是在台北市副市長黃珊珊等人陪同下，參訪台北市立動物園。動物園表示，賀瑞普超愛穿山甲，心情很嗨，北市將借殖2隻穿山甲到布拉格。

中央社引述動物園發言人曹先紹說，賀瑞普會同布拉格市國際關係暨禮賓處處長胡拉維（Martin Churavý），在黃珊珊、教育局局長曾燦金和動物園園長劉世芬等人陪同下，探視住在台灣動物區保育廊道內的穿山甲「潤喉糖」和「果寶」。

動物園表示，台北市長柯文哲去年(2019) 訪問捷克時，賀瑞普提到兒時曾在書上看過穿山甲照片，從此愛上這種動物。曹先紹表示，參訪期間，賀瑞普剛好看到穿山甲進食情形(如下圖) ，心情很嗨，還詢問「潤喉糖」的名字是什麼意思。

布拉格是台北的姊妹市，動物園指出，台北市立動物園穿山甲保育繁殖技術領先全球，賀瑞普力爭雙方交流機會，盼穿山甲借殖到捷克，讓布拉格繼德國萊比錫動物園後，成為第2個擁有台灣穿山甲的歐洲動物園。

北市動物園表示，園內目前有10幾隻穿山甲，園方依照族群管理專業考量進行選配，選中兩隻借殖到布拉格的穿山甲，分別是雄性的「果寶」及雌性的「潤喉糖」。

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布拉格市長賀瑞普（上圖右）31日下午前往台北市立動物園參觀，期間剛好看到穿山甲進食，相當開心。台北市副市長黃珊珊（下圖左）並代表市府致贈穿山甲造型領帶夾。（台北市政府提供）中央社