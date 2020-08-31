中國智庫稱美軍機穿越台灣 空軍：假訊息嚴重破壞區域安全

中國智庫、北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）今天稱，一架美國軍機穿越台灣；空軍司令部鄭重駁斥，並強調此為假訊息，與事實完全不符，更嚴重破壞區域安全穩定。

近期中國北大「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）推特頻揭露美國軍機動態，今天又再次發布圖文稱，一架疑似美軍RC-135W電子偵察機從台灣中部機場起飛，穿越台灣在附近繞行，並反問，「是否為訊號異常？有人可以確認嗎？」

空軍司令部晚間發布新聞稿，並鄭重駁斥此為假訊息，與事實完全不符。

空軍強調，針對中共媒體所發布的不實訊息，無助於兩岸和平發展，更嚴重破壞區域的安全與穩定；對於台海周邊海、空域狀況，空軍運用聯合情監偵作為均能充分掌握與嚴密監控，並適切應處，籲請國人放心。

國防部智庫、國防安全研究院日前也示警，SCSPI推特頻揭露美國軍機動態，為灰色衝突手段之一，藉民主體制漏洞、媒體產業競爭，形塑美國才是不安因素。

國防安全研究院指出，「灰色衝突」（grey zone conflicts）是國安新挑戰，指的是「未達戰爭門檻且非傳統或非常規的武力使用」，攻擊方讓被攻擊者難以決定以軍事或警察力量回應，藉此延長決策時間，但無論是決策延遲、做出誤判，都可能是敵方目的。