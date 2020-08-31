中國假貨再叩關！台灣關務署不到一個月攔下近百萬「偽MIT」口罩

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）中國假口罩再叩關！財務部關務署表示，上週海關共查獲31件，共計10萬3,585片偽MIT口罩，不到一個月的時間，我國海關就已經攔下72.6萬偽造成「MIT」的中國製口罩。

財務部關務署表示，為防堵偽MIT(MADE IN TAIWAN)口罩闖關入境，海關持續鎖定可疑貨物，加強查驗偽MIT口罩，經統計上週(109年8月24日至30日)海關共查獲31件，計10萬3,585片偽MIT口罩，查獲數量較先前雖略有減少，但仍有超過10萬片的數量，顯示偽MIT口罩尚未根除，民眾購買口罩仍須多加留意。

關務署基隆關8月14日於海運快遞貨物專區查獲超過20.8萬片偽標MIT口罩，是目前為止該關所查獲個案最大數量偽標產地口罩。

關務署表示，由於民眾擔心新冠肺炎疫情恐會再起，國內再掀起口罩搶購潮，尤其是台灣製口罩品質精良，防護效果佳，成為搶手貨，不肖業者見有機可乘，從國外進口偽標產地MIT（MADE IN TAIWAN）口罩，試圖謀取不法利益，主要進口地包括中國及香港。

關務署表示，偽MIT口罩恐無法有效阻絕病菌，不僅有損商民權益，甚或損害國家形象，民眾購買口罩，務必詳細確認商品資訊及產地標示，選擇合法販售業者。

關務署表示，廠商進口口罩，亦請遵守相關規定，如實申報進口資訊及標示產地，海關將持續於邊境為民眾把關，加強查驗進口口罩，以維護MIT品牌及國人健康。