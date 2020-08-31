美國在台協會解密電報：六項保證是對台灣、對中國政策根本要素

美國在台協會（AIT）31日公布兩件已解密電報，強調「六項保證」始終是美國對台及對中政策的根本要素。（圖取自美國在台協會網頁ait.org... 美國在台協會（AIT）31日公布兩件已解密電報，強調「六項保證」始終是美國對台及對中政策的根本要素。（圖取自美國在台協會網頁ait.org.tw）

美國在台協會（AIT）今天公布兩件已解密電報，強調「六項保證」始終是美國對台及對中政策的根本要素。AIT表示，美國的立場主要關切為維持兩岸的權力平衡，因此，對台軍售的性能和數量將完全取決於中華人民共和國所帶來的威脅。

AIT指出，第一則解密的電報是1982年7月10日由時任美國國務院次卿勞倫斯·伊格爾伯格發送給時任美國在台協會處長李潔明，電報提供美國對1982年「八一七聯合公報」的解釋，因其與美國進行中的對台軍售有關。此電報闡述美國逐步減少對台軍售的意願，取決於中華人民共和國和平解決兩岸分歧的持續承諾。若中華人民共和國採取敵對侵略的態度，或建立軍事投射能力，導致區域的不安全或不穩定，則美國將增加對台軍售。

這項立場表明，美國的主要關切為維持兩岸的權力平衡，因此，對台軍售的性能和數量將完全取決於中華人民共和國所帶來的威脅。文件以「最後一項保證：美國將持續對台軍售」作結。

AIT指出，這些原則呼應了1982年8月17日雷根總統草擬的內部總統備忘錄，該備忘錄為美國針對1982年「八一七聯合公報」的解釋提供了指南。

第二則電報是1982年8月17日由時任美國國務卿喬治·舒茲發送給時任美國在台協會處長李潔明，該電報揭示對台六項保證，並在公開及私下場合強調上述立場。

美國六項保證如下：未同意設定終止對台軍售的日期、未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見、不會在台北與北京之間擔任斡旋角色、未同意修訂「台灣關係法」未改變關於台灣主權的立場、不會對台施壓，要求台灣與中華人民共和國進行談判。