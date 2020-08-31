印媒披露：中共利用4大管道散播假消息 連外交官推特帳號都逃不了

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國武漢肺炎大流行以來，北京當局為掩蓋真相，透過推特、臉書等社群平台散播假消息。印度媒體8月27日發佈的調查報告指出，中共斥資數百萬美元透過4個主要管道散播假消息，連外交部的推特都是其中一個。

印度媒體「寰宇一家（WION）」8月27日的報導中披露，中國有系統的散播虛假信息，以中印邊界對峙最嚴重的時期為例，中國外交官及黨媒在推特上接連貼出一些乍看之下似乎很真實的消息，但其實全是假的。

北京當局手法嫻熟，先是透過模仿一些知名的新聞平台，實則是假賬戶來散播假消息，透過機器人來放大這些消息，之後中國官媒、黨媒轉載，並加上精心設計的敘事內容，最後由中共外交官自己轉發這些推特，達到「以假亂真」的目的。

雖然中共禁止民眾使用推特（Twitter）等國際社交媒體平台，但是中共卻是在推特上擁有大量假帳號，大部分用來傳播虛假信息。

報導指出，大概有5000個來自中國的推特假帳號，自武漢肺炎及香港反送中事件發生以來，持續在推特上為中共說話，發佈假消息。爾後又突然轉風向，開始在中印邊境對峙、拉達克局勢，以及印度抵制中國產品等話題上開始散播假消息。

報導調查發現，在這5000個中國假帳號中，有1500個是在過去5個月內創建的，還有1千個帳號是在過去1年內創建的。

《CNN》曾報導，推特在今年6月份關閉23750個活躍賬戶，這些帳戶負責用來為中國政策宣傳，發佈對中國有利的消息，另外還有15萬個帳戶主要用來轉發上述帳戶發佈的內容。

推特表示，海外的中國人利用歐美民眾慣用的推特來「擴大共產黨影響力」，但這些帳戶的貼文主要以中文發佈。

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此外，這些假造的帳戶中，有偽裝成自由亞洲電台的推特帳戶，並在推文中偽造邊境衝突中死去的印度士兵假照片，隨後被其他假帳號分享轉發。

而中國外交官在這場「假消息大外宣」中也沒有缺席。中國駐巴基斯坦卡拉奇總領事的推文寫道「印度挑釁中國乃是受到美方的煽動」。

中國駐南非開普敦總領事林靜也推文譴責印度是引發2國在拉達克對峙僵局的始作俑者。

這些中國外交官在推特上不僅重複中國黨媒的的「大外宣」消息，且還追蹤那些針對印度發佈假消息的假賬戶。

報導指出，有7,000多個虛假的Twitter帳戶與中國外交官有關聯，包括被稱為「頭號戰狼」的中國外交部發言人趙立堅。

報導最後指出，雖然這些假消息的指令皆來自背後的中共高層，但是北京當前的「擴張主義」路線及「侵略政策」只會適得其反，畢竟中共現在也只能躲在角落，沒有任何盟友。