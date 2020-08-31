打造台北特有「異國風」 台灣民眾驚喜品嘗越南美食、穿奧黛

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）臺北市勞動力重建運用處於今年度辦理「東南亞故事派對」一系列活動，繼5月印尼開齋留言祝福活動及7月的菲律賓街區小旅行之後，在8月30日舉辦「越南輕食假日廚房與服裝體驗」，邀請越南朋友與民眾體驗越南傳統服飾，分享如何做出道地的越式咖啡，攜手打造假日的異國派對。

台北市勞工局長陳信瑜表示，「服飾」與「飲食」是探索當地文化的敲門磚，在多元包容特色下的臺北，每一件服飾、每一道料理背後皆蘊含著當地特殊的風俗習慣，也滿載異鄉人打拼的精采故事，歡迎民眾一起體驗。

除了咖啡饗宴外，本場活動亦有另外兩大亮點—「真人圖書館」以及「越南傳統服飾體驗」。在「真人圖書館」，民眾能與越南朋友面對面，聊聊彼此的人生經歷、分享生活點滴。

同時，活動中帶大家體驗移工議題工作坊，讓參與者更能感受移工來臺的心路歷程。此外，現場也會準備多件越南傳統服飾—奧黛，邀請民眾體驗試穿與合影留念。

台北市勞動力重建運用處希望透過多元、創新的交流活動，讓民眾對於越南文化以及移工議題有更深一層的認識。

為了致力建構多元友善的理想城市，提升社會對移工的認識，重建處期許藉由此活動拉近民眾與移工在同一塊土地上的距離，逐步建立本市友善移工的氛圍。